Xiaomi n’est plus sur la liste noire américaine ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

GUBI chaise 3D DINING CHAIR base luge noire (Noyer américain - Bois et acier)

L'un des produits les plus innovants de GUBI, la chaise 3D, a été conçu par Boris Berlin et Poul Christiansen de Komplot Design. La chaise GUBI 3D est la première conception de mobilier basée sur la technique innovante de moulage de placage en trois dimensions. La conception 3D confère à la chaise un siège confortable et une sensation de légèreté, avec tous les bords tournés vers l'extérieur. Grâce à cette technologie innovante, l'épaisseur du revêtement peut être réduite de moitié par rapport à celle normalement utilisée. La chaise 3D GUBI a été conçue en 2003 et a remporté de nombreux prix de design prestigieux. Elle fait partie de l'exposition permanente au MoMA (Museum of Modern Art) à New York. Avec de nombreuses options de base et de coque, la chaise 3D GUBI est parfaite pour les projets d’hôtellerie et les résidences privées. Patins en plastique inclus, patins en feutre disponibles sur demande. Dimension PxLxH 55 x 53 x 81 cm. Assis Hauteur: 45 cm