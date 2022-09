Xiaomi n’a mis qu’une semaine pour copier l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro

Le nouveau Xiaomi inclura une tablette à l’écran dans le style du dernier iPhone.

Une semaine après le lancement sur le marché de l’iPhone 14 Pro, c’est le moment où Xiaomi a eu besoin de présenter au monde un nouveau smartphone avec un double trou à l’écran, tracée à celle du dernier modèle phare d’Apple.

Il s’agit du nouveau Xiaomi CIVI 2un modèle dont on a entendu parler pour la première fois récemment, et dont le lancement sur le marché chinois aura lieu dans les prochains jours.

Maintenant, pour la première fois, la marque a partagé des images montrant le avant de l’appareildans lequel nous pouvons voir comment le Xiaomi CIVI 2 montrera une « pilule » dans la partie centrale supérieure de l’écran, dont l’apparence rappelle beaucoup l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro.

Xiaomi ne profitera pas de la « pilule » pour afficher des informations dans le style de l’iPhone 14 Pro

Profitant du lancement imminent du nouveau modèle de la famille CIVI, qui aura lieu le 27 septembre, Xiaomi a décidé de partager de nouvelles images de l’appareil. En eux, vous pouvez voir le partie avant de CIVI 2, dirigé par un orifice allongé en forme de pilulesitué en haut au centre de l’écran.

La ressemblance avec L’iPhone 14 Pro est plus que raisonnableet bien que dans le passé, il y ait déjà eu des appareils Android qui utilisaient ce type de trous allongés, comme le Samsung Galaxy S10+ ou le Huawei Mate 40 Pro, dans chacun d’eux, il a été décidé de placer le trou sur l’un des les côtés de l’écran, et non au centre.

Xiaomi a également confirmé que les deux chambres qui abritera la pilule aura une résolution de 32 mégapixels, le premier étant un capteur avec couverture antireflet, ouverture f/2.0 et autofocus. De son côté, le capteur secondaire sera associé à un objectif ultra grand angle. Fait intéressant, dans l’une des images, vous pouvez voir comment Xiaomi a décidé intégrer un système de quatre flash LED dans les coins supérieurs de l’écran, destinés à éclairer les autoportraits.

Le Xiaomi CIVI 2 sera présenté le 27 septembre lors d’un événement organisé en Chine, un pays d’où l’appareil ne sortira probablement pas comme il l’a fait avec les modèles précédents.

