Xiaomi montre un zoom rétractable pour les smartphones

La nouvelle innovation de Xiaomi pourrait faire progresser la photographie sur smartphone encore plus loin: le fabricant a présenté un objectif zoom extensible, comme le savent les appareils photo compacts. Il peut glisser physiquement hors du boîtier mince du smartphone – et pas seulement.

La lentille rétractable a une grande ouverture. Cela augmente le rendement lumineux de 300%, écrit Xiaomi dans un article sur le réseau social chinois Weibo. De plus, l’utilisateur Digital Chat Station a publié quelques photos de la présentation sur Twitter (chacune via Android Authority). Cependant, il n’est pas clair à quoi Xiaomi se réfère lors de la spécification de la puissance lumineuse. Dans tous les cas, l’objectif doit contribuer à de bonnes prises de vue en basse lumière.

Avec une nouvelle stabilisation d’image et bon pour les photos de nuit

En dehors de cela, une nouvelle technologie de stabilisation d’image est apparemment intégrée à l’objectif. Grâce à la grande ouverture et à la stabilisation de l’image, les photos devraient être 20% plus claires. La lentille rétractable peut être admirée dans une vidéo Xiaomi intégrée sur Android Authority. Le Samsung Galaxy K Zoom utilisait déjà un appareil photo zoom, mais cela nécessitait un boîtier de smartphone épais et était très large.

Les smartphones n’ont généralement pas de vrai zoom

Les smartphones actuels ne disposent pas d’un véritable zoom optique. Au contraire, ils utilisent des objectifs avec des distances focales différentes, entre lesquelles le téléphone mobile bascule. La caméra périscope des téléphones portables comme le Samsung Galaxy S20 Ultra utilise le même principe et utilise simplement une conception différente pour changer la distance focale. L’objectif Xiaomi, quant à lui, repose sur un véritable zoom physique, comparable aux téléobjectifs pour reflex numériques et appareils photo sans miroir.