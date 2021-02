Xiaomi montre un affichage en cascade à quatre côtés

Bords arrondis où que vous regardiez: Xiaomi a lancé une nouvelle révolution d’affichage. Les vétérans de Samsung en particulier devraient regarder la nouveauté avec un œil en pleurs.

Xiaomi a présenté un écran en cascade qui est arrondi sur tous les bords. Dans le concept présenté, l’écran s’enroule autour des quatre côtés du smartphone futuriste à un angle de 88 degrés. Seuls les coins ralentissent la cascade d’affichage, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus cet article.

Les bords arrondis n’ont rien de nouveau – Samsung et Huawei utilisent également des écrans de bord sur certains de leurs téléphones. Cependant, un écran incurvé sur les quatre côtés est nouveau et surpasse même le Mi Mix Alpha.

Niveau de batterie et changement de compagnie

Cependant, nous devons attendre de voir si un tel appareil sera finalement prêt pour le marché ou restera simplement une idée passionnante. Ce n’est actuellement qu’un concept. La caméra frontale est située sous l’écran. Les haut-parleurs doivent également être intégrés à l’écran.

De plus, il n’y a pas de connexions pour casque ou câbles USB dans le clip. Le futur se charge et écoute sans fil. Intéressant: les informations, telles que le niveau de la batterie et la réception du réseau, se trouvent sur le côté.

Samsung et Huawei ne peuvent pas suivre

Alors que Xiaomi expérimente des écrans sans bordure, la concurrence mise de plus en plus sur les écrans plats. Nous sommes habitués à un tel look d’Apple et la série iPhone 12 au plus tard apporte un facteur rétro plutôt qu’un design futuriste.

Cela s’applique également à Samsung, qui remet l’écran du Galaxy S21 dans un cadre – le Galaxy S21 Ultra étant une exception. Dans l’ensemble, cependant, le cœur de certaines personnes saignera pendant le développement, comme notre éditeur Christoph.

Nous ne pouvons que spéculer sur la raison pour laquelle les Sud-Coréens s’abstiennent de l’affichage de la cascade. Les économies de coûts seraient l’explication la plus évidente. Le concurrent Huawei s’en tient au look rond et a donné au P40 Pro et au Mate 40 Pro des bords arrondis – mais aussi « uniquement » à droite et à gauche.