Xiaomi montre les progrès de sa technologie de caméra sous l’écran et révèle plus de détails

Il semble qu’après ce que nous pouvons appeler «l’ère de l’encoche» et «l’ère du trou à l’écran» (dans laquelle nous vivons encore), la prochaine chose à cet égard sera la caméra frontale sous l’écranlittéralement et pas de trou. Certains de ce que nous avons déjà vu des clins d’œil et même des échantillons de certains fabricants, Xiaomi étant l’un d’entre eux, qui montrent maintenant plus de détails.

L’idée est assez séduisante et frappante, de sorte que les cadres de l’écran pourraient être pressés au maximum et que la caméra ne serait pas un élément qui détermine à la fois l’affichage des éléments de l’interface et la hauteur de la barre des tâches. Quelque chose qui permettrait l’expérience “ tout écran ” la plus littérale et ce que maintenant Xiaomi a autre chose.

La troisième génération semble résoudre le problème de la densité de pixels

Xiaomi a aujourd’hui montré ce qu’il prétend être sa troisième génération de technologie de caméra sous-écran, selon Gizmochina. A recommencé à enseigner un prototype fonctionnel, ainsi qu’une série de détails.

Selon le constructeur, la principale amélioration de cette nouvelle génération est que la densité de pixels n’est plus sacrifiée dans la zone dans laquelle se trouve la caméra, ce dont les deux premières générations ont souffert (même la moitié de celle du reste du panneau). Quelque chose que le vice-président de la société a commenté, expliquant que pour cette raison, la technologie aurait encore besoin de temps.

De cette manière et selon ce qu’ils détaillent, il serait passé de profiter d’un pixel sur quatre à profiter de tous, avec lesquels il est possible de maintenir la densité de l’écran en ne nécessitant pas qu’une partie d’entre eux doive être transparente pour qu’il y a une transmission correcte de la lumière. De plus, ils affirment avoir doublé le nombre de pixels à la fois verticalement et horizontalement, de sorte que la densité de l’écran est plus proche de celle du reste de l’écran.

Ci-dessus: affichage traditionnel (quatre sous-pixels). Au milieu: les premières générations de la technologie Xiaomi avec un seul sous-pixel pour l’écran. En bas: troisième génération avec les quatre sous-pixels pour l’affichage.

La promesse est qu’il parvient presque à maintenir le niveau de détail, la gamme de couleurs et la luminosité dans la zone au-dessus de la caméra que dans le reste de l’écran OLED. De plus, comme ils l’expliquent, ils ont travaillé sur leur propre algorithme pour cette caméra, qui est capable de donner la même qualité d’image qu’un appareil photo traditionnel.

Cela devra être vu, bien sûr, car quoi nous n’avons pas encore vu en détail est la comparaison du même selfie avec cette technologie et avec un appareil photo normalEn fait, nous n’avons pas vu de photo avec cette technologie en détail au-delà de ce que nous voyons dans les vidéos. Dans ce cas, la vidéo que Lei Jun a partagée sur Weibo montre un prototype très similaire au Xiaomi Mi 10 Ultra, avec lequel il le compare.

Quand sera-ce prêt et le verrons-nous sur un mobile? Selon le PDG de l’entreprise, cette technologie est prête pour la production de masse et on le verrait sur les smartphones l’année prochaine. Quelque chose qui coïncide avec ce que le Visionox a dit, qui a également montré des progrès à cet égard.

Une date qui arriverait plus tard que le ZTE Axon 20 5G, celui qui prétend être le premier mobile terminé avec une caméra sous-écran si cette présentation est maintenue pour la journée 1er septembre. OPPO la patte est également apparue en ce sens et même Samsung a promis quelque chose pour cette année, nous verrons donc qui et comment il se positionne dans ce qui semble être la prochaine bataille pour réaliser une avancée importante à l’écran.