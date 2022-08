Xiaomi MIX Fold 2: a dévoilé la date de présentation du nouveau terminal pliable de la firme chinoise

Selon la célèbre station de discussion chinoise Digital Chat Station, le Xiaomi MIX Fold 2 arrivera sur le marché ce mois-ci.

Un an et demi après le lancement de son premier terminal pliable, un Xiaomi MIX Fold qui n’était pas commercialisé hors du pays asiatique, le géant chinois semble prêt à lance sa deuxième génération de mobiles pliants et ainsi concurrencer face à face le Samsung Galaxy Z Fold 4 qui arrivera sur le marché le 10 août.

Une bonne preuve en est que, comme le confirme le média Gizchina, une récente fuite vient révéler la date de présentation du nouveau Xiaomi MIX Fold 2.

Le Xiaomi MIX Fold 2 est juste au coin de la rue

Le célèbre leaker chinois Digital Chat Station a récemment publié une entrée sur le réseau social chinois Weibo dans laquelle il révèle que le nouveau Xiaomi MIX Fold 2 sera officiellement présenté ce mois d’août.

Concernant les éventuelles caractéristiques du Xiaomi MIX Fold 2 et comme nous vous le disions il y a un mois, tout semble indiquer que le nouveau terminal pliable Xiaomi aura un écran pliable de 8 pouces avec une résolution de 2,5K et un taux de rafraîchissement de 120 hertz et avec un écran externe de 6,5 pouces avec la même résolution et le même taux de rafraîchissement.

Le processeur choisi pour piloter le nouveau Xiaomi MIX Fold 2 n’est autre que le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un chipset à huit cœurs qui viendra accompagné d’une version unique de 12 Go de RAM et deux variantes de stockage interne de 512 Go et 1 To respectivement.

Dans la section photographique, selon les fuites qui nous sont parvenues jusqu’à présent, le nouveau mobile pliable de Xiaomi sera équipé d’un système de caméra arrière développé en collaboration avec Leica où le grand protagoniste sera un capteur principal de 50 mégapixels avec lequel vous pourrez enregistrez des vidéos de haute qualité grâce aux technologies Dolby Vision et HDR.

Xiaomi se faufile dans la liste des entreprises les plus précieuses au monde pour la quatrième année consécutive

Quoi qu’il en soit, il y a de moins en moins de connaître tous les détails de la deuxième génération de terminaux pliables Xiaomi et de vérifier si, enfin, ce deuxième modèle touche tous les marchés.

