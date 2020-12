Xiaomi Mi Watch Lite: la version de base de la smartwatch Xiaomi conserve la mesure de SpO2 et revient au design carré

Xiaomi a choisi de très bonnes dates pour se rappeler qu’ils jouent également dans le domaine des montres intelligentes présentant le successeur de la Xiaomi Mi Watch. Il s’agit du nouveau Xiaomi Mi Watch Lite, qui, comme son nom l’indique, est une version un peu plus basique que son prédécesseur.

Malgré cela, il n’en finit pas d’avoir des fonctions intéressantes comme la mesure Saturation d’oxygène, maintenant si à la mode. De plus, il maintient le design de la Redmi Watch que nous connaissions récemment (et nous verrons quelles autres fonctionnalités).

Fiche technique Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi Mi Watch Lite DIMENSIONS ET POIDS 41 x 35 x 10,9 mm

35 grammes ÉCRAN LCD 1,4 pouces

320 x 320 pixels CAPTEURS ET MESURE Capteur de fréquence cardiaque

Saturation en oxygène du sang

Mesure du sommeil

Contrôle de la respiration

Accéléromètre

Gyroscope

GPS SPORT 7 modes sportifs BATTERIE 230 mAh

Durée typique de 9 jours CONNECTIVITÉ Bluetooth 5.0

Compatible avec iOS et Android PRIX À confirmer

Un design qui nous semble beaucoup

La nouvelle smartwatch de Xiaomi semble s’installer le design carré avec des coins arrondis si caractéristique de l’Apple Watch que le fabricant a adopté dans la Mi Watch initiale, on voit en fait que la Lite est pratiquement un clone externe. Par conséquent, elle ressemble beaucoup plus à la Redmi Watch et non à l’édition circulaire de la Mi Watch, en fait elle pèse 35 grammes comme la smartwatch Redmi.

La boîte est finie en trois couleurs, avec des bracelets de couleurs différentes au choix, et en plus de l’écran tactile dont elle dispose un bouton latéral pour pouvoir interagir avec lui. Il faudra attendre de pouvoir le tester pour voir comment sont les cadres de l’écran, mais ils ne semblent pas être loin de la chose précédente.

En parlant de l’écran, il présente un Écran LCD de 1,4 pouces à résolution 320 x 320, une autre des caractéristiques héritées de la Redmi Watch et non de la précédente Mi Watch (qui dispose d’un écran AMOLED).

Propre système d’exploitation et jusqu’à 9 jours d’autonomie promise

Cette fois, nous ne voyons toujours pas Wear OS, il a donc son propre système d’exploitation (et il sera compatible avec ses propres applications). La Mi Watch Lite a, comme nous l’avons dit avec mesure du niveau de saturation en oxygène dans le sang (SpO2), en plus de la surveillance du sommeil, l’avertissement habituel qui vise à aider à contrôler la respiration et à enregistrer onze activités sportives (marche et vélo (à l’extérieur et à l’intérieur), tapis roulant, nage en plein air gratuit, entraînement gratuit, natation en salle, cricket, trekking, Piste), avec GPS.

Une autre de ses attractions possibles est la batterie 230 mAh, pour laquelle curieusement le fabricant donne une autonomie maximale allant jusqu’à neuf jours avec une utilisation typique ou une session de surveillance continue de 10 heures à l’aide du GPS. Pour la Redmi Watch, avec exactement la même batterie, ils ont donné 7 jours, nous devrons donc voir si nous pouvons les tester pour voir de quoi il s’agit.

Prix ​​et disponibilité de la Xiaomi Mi Watch Lite

Nous espérons que cette montre atteindra l’Europe car la marque l’a incluse sur son site Web mondial, et compte tenu du fait que la précédente Mi Watch était à 99 euros, elle sera moins chère. Parce que pour le moment Xiaomi n’a rien dit sur le prix, mais considérant que la Redmi Watch coûtait environ 39 euros pour changer la Mi Watch Lite devrait être dans cette plage (peut-être étant la version mondiale de la Redmi Watch, en fait).

Sera disponible en en trois couleurs pour la boîte. Nous mettrons à jour ces informations lorsque le fabricant les publiera.

Toutes les informations | Xiaomi