Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition en versions 32 pouces et 43 pouces lancées en Inde, le prix commence à Rs 13499

L’équipe de nouvelles de tech207 sept. 2020 12:31:58 IST

Xiaomi a lancé aujourd’hui la nouvelle Mi TV 4A Horizon Edition en Inde. La nouvelle édition de la smart TV est disponible dans une variante de 32 pouces et de 43 pouces.

Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition: Prix et disponibilité

Le Mi 4A TV Horizon Edition avec écran 32 pouces est au prix de 13 499 Rs et sera disponible à l’achat à partir du 11 septembre à 12 h sur Flipkart et mi.com.

La variante Mi TV 4A Horizon Edition 43 pouces, en revanche, est au prix de Rs 22999. La variante sera mise en vente le 15 septembre à 18 heures sur Amazon India et mi.com.

Le Mi TV 4A #HorizonEdition tarification:

Variante de 32 pouces: Rs 13,499; disponible à partir du 11 septembre à 12h sur Flipkart et https://t.co/trCLtnGrTa.

Variante de 43 pouces: Rs 22 999; sera disponible à partir du 15 septembre à 18 h sur Amazon India et https://t.co/trCLtnGrTa. pic.twitter.com/FSNESnkmjV – Tech2 (@ tech2eets) 7 septembre 2020

Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition: Spécifications et fonctionnalités

Le Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition est disponible en deux variantes de taille d’écran: 32 pouces et 43 pouces. Alors que la variante 32 pouces dispose d’un écran de résolution HD, le modèle 43 pouces arbore un écran de résolution FHD.

Les téléviseurs intelligents sont livrés avec le logiciel Android TV 9 basé sur Patchwall UI.

Le Mi TV 4A #HorizonEdition exécute PatchWall. L’interface utilisateur TV est livrée avec un mode enfants qui permet le contrôle parental. pic.twitter.com/SBDcWl9v8W – Tech2 (@ tech2eets) 7 septembre 2020

L’alimentation du Mi TV 4A Horizon Edition est un processeur octa-core 64 bits avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne.

En plus de cela, la Mi TV Horizon Edition comprend trois ports HDMI, deux ports USB-A, un port Ethernet et une prise casque 3,5 mm.

Il est également livré avec un Chromecast intégré, un assistant Google et un économiseur de données Google.

Le Mi TV 4A #HorizonEdition est livré avec Google Assistant et Chromecast intégrés. https://t.co/B5Vn66fiaN pic.twitter.com/nGiMer2vg4 – Tech2 (@ tech2eets) 7 septembre 2020

La télécommande Mi TV Horizon Edition est livrée avec des boutons dédiés pour Netflix, Amazon Prime Video et Google Assistant.

