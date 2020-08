Xiaomi Mi Mix: ce sont les projets du fabricant pour la gamme de smartphones

Le Mi Mix 4 sortira-t-il en 2020? Et quel est le statut du Xiaomi Mi Mix Alpha? Le co-fondateur et PDG de la société, Lei Jun, a répondu à certaines questions brûlantes des utilisateurs. Les tweets donnent un aperçu de l’avenir de la famille d’appareils.

D’abord la bonne nouvelle: selon Lei Jun, Xiaomi travaille sur un nouveau smartphone pour la gamme populaire Mi-Mix, comme le rapporte Android Authority. La série est représentative des avancées technologiques les plus récentes – et les fans ont donc des attentes élevées. En conséquence, cela pourrait encore prendre un certain temps avant qu’un nouveau Xiaomi Mi Mix soit réellement disponible.

Pas d’alpha pour tout le monde

Lei Jun a également parlé de l’avenir du Xiaomi Mi Mix Alpha. Selon le PDG, le légendaire smartphone avec affichage à 360 degrés et appareil photo 108 MP ne sera pas commercialisé. Le smartphone n’était qu’un projet de recherche qui est maintenant terminé.

Avec le Mi Mix Alpha, Xiaomi a fait sensation, surtout en 2019. Dans l’ensemble, il est trop difficile de produire en série l’écran spécial. Déjà au début de 2020, il y avait une rumeur selon laquelle Xiaomi ne commencerait pas la production de masse. Au lieu de cela, le fabricant se concentre entièrement sur le prochain appareil de la série.

Xiaomi Mi Mix 4 toujours en 2020?

Mais à quoi pouvons-nous nous attendre? Selon les derniers rapports, la société se concentre sur le développement du Xiaomi Mi Mix 4.Selon Android Authority, elle devrait proposer un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, le smartphone sera censé prendre en charge la technologie de charge rapide avec 40 watts; et il pourrait y avoir deux versions, une normale et une pro.

En février 2020, il a été dit que le fabricant pourrait équiper le Xiaomi Mi Mix 4 d’un deuxième écran à l’arrière. La société a invité à un événement le 11 août. Ce jour-là, cependant, l’accent devrait être mis sur le Xiaomi Mi 10 Ultra, qui sera publié pour célébrer le dixième anniversaire de l’entreprise. Les nouvelles sur la série Mi-Mix ne seront probablement disponibles qu’après coup.