Xiaomi Mi Mix Alpha 2: réinventer le smartphone d’affichage

Le rêve du smartphone à affichage à 360 degrés pourrait aller plus loin – avec le Xiaomi Mi Mix Alpha 2. Les images font actuellement le tour sur Internet, sur lequel le successeur du légendaire concept de smartphone peut être vu. En plus de l’écran spécial, une caméra extraordinaire peut être vue.

Selon les images divulguées, le Xiaomi Mi Mix Alpha 2 devrait avoir un écran qui entoure complètement quatre côtés de l’appareil, rapporte le magazine néerlandais LetsGoDigital. Un morceau du cadre ne peut être vu qu’en haut et en bas de l’appareil. Cela signifie que la société chinoise aurait installé encore plus d’écrans que son prédécesseur, le Mi Mix Alpha. Vous pouvez trouver un tweet avec des images du smartphone plus bas dans cet article.

Connexion triple caméra et casque

La caméra pop-up est visible sur les images sur le bord supérieur du boîtier du Xiaomi Mi Mix Alpha 2. Cela devrait offrir trois lentilles. Même à première vue, c’est le seul indice quant à l’endroit où se trouvent l’avant et l’arrière du smartphone. Par défaut, la caméra pointe apparemment vers l’avant, elle est donc principalement optimisée pour les selfies.

Une autre particularité du Xiaomi Mi Mix Alpha 2 se trouve en bas. Selon les photos, le fabricant a installé ici une prise jack 3,5 mm pour casque. Cela a l’air un peu désuet étant donné le design par ailleurs futuriste.

Sortie possible en 2021

Il est douteux que Xiaomi planifie réellement le Mi Mix Alpha 2 de cette manière. On ne sait pas non plus s’il s’agit en fait d’images issues du processus de production. Si la société envisage un successeur pour le Mi Mix Alpha, il est également très probable que ce soit à nouveau un smartphone concept. Il ne devrait pas y avoir de production de masse cette fois non plus.

Quoi qu’il en soit, il devrait s’écouler un certain temps avant que Xiaomi ne publie un éventuel Mi Mix Alpha 2. La rumeur veut que le Xiaomi Mi 11 soit disponible pour la première fois à la fin de 2020 – et donc un produit phare que vous pourriez également posséder.

Xiaomi a officiellement présenté le Mi Mix Alpha à l’automne 2019. Pendant longtemps, il a semblé que le smartphone doté d’un écran à 360 degrés serait également commercialisé. Début 2020, il a été annoncé que Xiaomi avait suspendu le projet. Mais qui sait – il y aura peut-être un renouveau avec le Mi Mix Alpha 2.