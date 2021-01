Xiaomi Mi Mix 4: Ensuite, le nouveau smartphone supérieur devrait apparaître

Verrons-nous enfin la sortie du très attendu Xiaomi Mi Mix 4 en 2021? La société chinoise publierait cette année un nouveau modèle dans sa gamme de smartphones concept. Maintenant, il y a des informations plus détaillées sur la période dans laquelle nous pouvons nous attendre au produit phare.

Le Xiaomi Mi Mix 4 apparaîtrait après le Xiaomi Mi 11 Pro, rapporte GizChina. Étant donné que le Mi 11 Pro devrait arriver sur le marché en février ou mars 2021, le successeur du Mi Mix 3 pourrait sortir au printemps. Les informations proviennent du compte Weibo Digital Chat Station, qui a fait de nombreuses prédictions sur les appareils Xiaomi dans le passé.

Xiaomi Mi Mix 4 avec un taux de rafraîchissement élevé

Plus récemment, il y avait des nouvelles importantes concernant le Xiaomi Mi Mix 4 à l’été 2020. À ce stade, le PDG Lei Jun avait seulement promis que les utilisateurs pouvaient s’attendre à la sortie du smartphone – sans donner de date de sortie. À ce moment-là, nous supposions toujours que cela pourrait être la fin de 2020. Pour rappel: le Xiaomi Mi Mix 3 est sorti fin 2018.

Quelles fonctionnalités le Xiaomi Mi Mix 4 pourrait-il apporter? Il est très probable que Xiaomi installera un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz au moins. Parce que l’une des caractéristiques de la série sont des écrans impressionnants qui dépassent littéralement le cadre. Avec le premier Mi Mix, la société a déjà montré la taille de l’écran d’un smartphone sans augmenter considérablement les dimensions globales de l’appareil.

De bons selfies avec la caméra sous-écran?

Il est également possible que Xiaomi présente à nouveau une première mondiale. En conséquence, le Xiaomi Mi Mix 4 pourrait proposer une caméra frontale située sous l’écran. Contrairement aux appareils dotés de cette technologie déjà disponibles, Xiaomi aurait pu réaliser une véritable percée dans ce domaine. On dit qu’il s’agit de la disposition et de l’éclairage des pixels sur l’écran lorsque l’appareil photo est utilisé.

Au début de 2020, il y avait une rumeur selon laquelle le Xiaomi Mi Mix 4 pourrait même avoir deux écrans installés. À cette époque, beaucoup de choses tournaient encore autour du Xiaomi Mi Mix Alpha, dont l’écran se cambre autour de l’ensemble du smartphone. Mais cet appareil conceptuel n’est jamais arrivé sur le marché. Espérons que les rumeurs actuelles sont vraies. Ensuite, nous en saurons déjà plus au printemps 2021.