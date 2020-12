Xiaomi Mi Ebook Reader Pro: un « gros » lecteur de 7,8 pouces qui veut être plus que cela et vous permet d’installer des applications depuis Google Play

Xiaomi avait déjà fait un clin d’œil au segment des livres électroniques, mais maintenant il va plus loin avec le Xiaomi Mi Ebook Rader Pro, un lecteur de livres électroniques doté d’un écran accrocheur de 7,8 pouces de diagonale et d’une densité de 300 dpi.

Cet appareil Il est également basé sur Android 8.1, une option qui vous permettra de l’utiliser pour installer sans problème des applications Google Play et ainsi en profiter directement avec les avantages (et limitations) de l’encre électronique.

Fiche technique du Xiaomi Mi Ebook Reader Pro

Xiaomi Mi Ebook Reader Pro écran Encre électronique

7,8 pouces

1 872 x 1 404 pixels (300 ppp)

24 niveaux d’éclairage CPU Allwinner quadricœur à 1,8 GHz Mémoire RAM 2 Go Espace de rangement 32 Go Tambours 3 200 mAh Connectivité Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Connexion USB-C pour le chargement et le transfert de données Système opératif Android 8.1 Oreo Formats PDF, ePub, txt Dimensions Nd x nd x 7 mm Poids 251 grammes Prix 1299 yuans (163 euros)

Un plus grand lecteur et avec la surprise d’aller au-delà des livres

Le nouveau lecteur de livres électroniques de Xiaomi se distingue par cette diagonale de 7,8 pouces cela va au-delà de cette diagonale de 6 pouces, qui était la norme sur le marché ces dernières années.

Il le fait également avec un engagement important à la résolution, qui dans ce produit est de 1872 x 1404 pixels, ce qui permet d’atteindre un Densité d’écran de 300 dpi sur ce panneau e-ink.

Le rétroéclairage est également une autre des options frappantes de ce lecteur, et permet de régler cette lumière LED avec 24 niveaux différents Ils vous permettent également de définir des tons chauds ou froids pour améliorer l’expérience de lecture de jour ou de nuit.

L’appareil a également une autre surprise unique: est régi par Android 8.1, quelque chose qui nous permettra d’installer de nombreuses applications. Bien que certains n’aient pas de sens dans un dispositif à encre électronique en raison du rafraîchissement de l’écran, de nombreux autres – en particulier ceux qui améliorent cette utilisation de la lecture – peuvent enrichir l’expérience de l’appareil en tant que tel.

Parmi les formats pris en charge sont documents au format txt, ePub ou PDF, mais il sera également possible de consulter des documents Office et des bandes dessinées dans des formats tels que CBR même si nous nous dispensons du support couleur.

La La batterie de 3200 mAh garantit jusqu’à 70 jours d’autonomie pour un appareil qui se recharge via son port USB-C et est également régi par un processeur quad-core 1,8 GHz accompagné de 2 Go de RAM et de 32 Go de capacité.

Disponibilité et prix du Xiaomi Mi Ebook Reader Pro

Le nouveau Xiaomi Mi Ebook Reader Pro sera disponible en Chine le 21 décembre, et aura un prix de vente de 1299 euros, environ 163 euros pour changer.