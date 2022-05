Xiaomi Mi Band 7: le bracelet intelligent le plus vendu est mis à jour avec un écran plus grand et d’autres améliorations

Partager

Comme prévu, Xiaomi a présenté aujourd’hui la nouvelle génération de son bracelet intelligent le plus populaire. La Xiaomi MiBand 7 Soit Xiaomi SmartBand 7comme on l’appellera sur le marché mondial, est déjà une réalité, et il arrive dans le but de continuer à réussir sur le marché des portables.

La nouvelle livraison du bracelet a été présentée en Chine, où il sera d’abord lancé à la vente, avant de faire le saut dans le reste des régions du monde, probablement d’ici quelques semaines.

Xiaomi Mi Band 7, toutes les infos

Xiaomi Mi Band 7, fiche technique Masse 22,1 grammes Filtrer AMOLED 1,62 pouces, jusqu’à 326 ppi, 450 nits Batterie Capacité 180 mAh | Durée jusqu’à 14 jours | Charge magnétique | Environ deux heures de charge Endurance Étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, écran en verre trempé anti-empreintes digitales connectivité Bluetooth 5.2, compatible avec Android 6.0 et iOS 10.0 ou versions ultérieures capteurs Capteur 6 axes : Accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes basse consommation | Capteur de fréquence cardiaque PPG Autres 120 modes d’entraînement, détection automatique des activités sportives, chronomètre, alarmes, surveillance du pouls, surveillance du sommeil, mesure de l’oxygène sanguin (SpO2), gestion des notifications, contrôle de la musique, informations météo.

Si vous vous attendiez à une grande révolution avec la nouvelle génération de la série Mi Band, je crains que vous ne deviez attendre, au moins jusqu’à l’année prochaine. Le Xiaomi Mi Band 7 est une mise à jour mineure du Xiaomi Mi Band 6 introduit l’année dernière, avec quelques changements intéressants mais subtils.

Le la conception reste intacte, quelque chose d’attendu étant donné que l’esthétique de la série Mi Band n’a guère changé au fil des ans. Cependant, le la taille de l’écran a augmenté tandis que les dimensions du « noyau » du bracelet sont conservées.

Ainsi, nous avons maintenant un Écran AMOLED couleur de 1,62 poucestactile et légèrement incurvé sur ses côtés.

Le bracelet est disponible avec différents styles de bracelet, qui de silicone et dans des couleurs telles que le bleu, l’orange, le vert, le rose et le ton noir classique. Il faut s’attendre à ce que Xiaomi propose également d’autres types de bracelets à l’avenir, comme cela s’est produit avec les générations précédentes. De plus, comme les dimensions sont presque exactes, il sera possible utiliser des bracelets de la génération précédente avec ce nouveau bracelet.

Dans cette nouvelle génération, Xiaomi a doté son bracelet de la possibilité de mesurer 120 types d’activités sportives différentes, et commencer à surveiller certains d’entre eux de manière autonome. Il comprend également un moniteur de sommeil, un lecteur de fréquence cardiaque et un niveau d’oxygène dans le sang. En ce sens, le bracelet comprend un système d’avertissement de vibrations qui sera joué au cas où le taux d’oxygène dans le sang tomberait en dessous de 90 %.

Les autres fonctions incluses dans la nouvelle génération de la série Mi Band sont la prise en charge de l’assistant virtuel XiaoAI –en Chine–, résistance à l’eau et aux immersions jusqu’à 5 ATM de pression, Bluetooth 5.2 et la possibilité de choisir une option avec Puce NFC pour les paiements mobiles.

Prix ​​​​du Xiaomi Mi Band 7 et quand peut-il être acheté

Le Xiaomi Mi Band 7 sera d’abord mis en vente en Chine et peut être acheté via la boutique officielle Xiaomi à un prix de 239 yuansenviron 33 euros pour changer.

Pour le moment, la marque n’a pas confirmé son intention de lancer le bracelet dans le reste des régions du monde. Il faudra attendre une annonce de la compagnie dans les prochaines semaines.

