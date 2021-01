Xiaomi Mi Air Charge révolutionne la charge sans fil

Xiaomi a présenté un nouveau concept de charge: le chargeur Mi Air devrait Changez fondamentalement la façon dont nous chargeons les smartphones. À l’avenir, vous rechargerez votre téléphone portable par liaison radio.

Fournir une nouvelle énergie au smartphone – sans câble ni chargeur? Pas de problème pour Xiaomi et le Mi Air Charge. Le concept chinois montre que vous pouvez recharger votre téléphone portable sans le brancher ni le poser. Vous pouvez voir une démonstration dans la vidéo au-dessus de cet article.

Le Mi Air Charge est un cube émetteur que vous pouvez déguiser en table d’appoint quelque part dans l’appartement. À l’aide d’un total de 144 antennes, il est capable d’envoyer de l’énergie à un smartphone avec un module récepteur correspondant en utilisant la formation de faisceau – même sur une distance de plusieurs mètres.

Xiaomi Mi Air Charge: Charge complètement sans contact avec jusqu’à 5 watts

Pendant que vous chargez votre smartphone avec jusqu’à 5 watts, vous pouvez vous déplacer librement dans la pièce et utiliser votre appareil, donc Xiaomi. De plus, il devrait être possible d’alimenter plusieurs appareils en même temps. Selon le fabricant, ce qui ressemble à de la science-fiction est la technologie du futur – et Mi Air Charge semble être le début.

Xiaomi détient actuellement 17 brevets, qui suivent tous des approches similaires. À l’avenir, vous ne devriez pas seulement fournir des smartphones ou des appareils portables avec une alimentation sans fil, mais également des lampes, des produits pour la maison intelligente et tous les appareils ménagers.

L’avenir arrive, mais pas cette année

Malheureusement, Xiaomi ne révèle pas quand la technologie de charge révolutionnaire sera lancée. Cette année, cependant, vous n’avez pas à vous attendre à des produits correspondants, déclare Agatha Tang de Xiaomi Global. Il faut donc encore un peu de patience et Xiaomi semble également avoir un travail pédagogique à faire. De nombreux utilisateurs d’Internet sont généralement impressionnés, mais posent également des questions sur l’efficacité et les conséquences possibles sur la santé.