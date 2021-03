Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 11 Lite: quel est le meilleur achat?

Lequel devriez-vous choisir? Connaissez toutes les différences entre le Xiaomi Mi 11 et le Xiaomi Mi 11 Lite.

Après le récent événement Xiaomi dans lequel le géant chinois nous a présenté les nouveaux membres de la famille Mi 11, les Xiaomi Mi 11 Lite, Mi 11i, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra, nous pouvons émerger beaucoup de doutes sur lequel de ces modèles est le plus adapté pour nous.

Cette fois, nous allons comparer en profondeur un terminal milieu de gamme qui a été présenté à la fin de l’année dernière, le Xiaomi Mi 11, devant le nouveau terminal étoile milieu de gamme de la marque chinoise, le Xiaomi Mi 11 Lite.

Conception et affichage: en quoi le Xiaomi Mi 11 et le Xiaomi Mi 11 Lite sont-ils différents?

Au niveau de la conception, les deux terminaux ont une esthétique très similaire avec une partie avant avec un écran presque sans cadre surmonté d’un trou dans l’écran où la caméra avant est logée et une partie arrière dominée par un module triple caméra situé sur le côté gauche et le logo du fabricant situé verticalement en bas.

La principale différence que l’on trouve entre les deux téléphones est que le Xiaomi Mi 11 équipe un écran incurvé à la fois sur les côtés et en haut et en bas alors que l’écran du Xiaomi Mi 11 Lite n’a pas cette courbure.

L’autre grande différenciation dans sa conception réside dans son épaisseur et son poids, puisque le Xiaomi Mi 11 Lite est plus mince et plus léger que son grand frère, plus précisément, il a une épaisseur de plus d’un millimètre de moins et pèse 39 grammes de moins, une différence que nous remarquerons au quotidien.

Le Xiaomi Mi 11 a un Écran AMOLED de 6,81 pouces avec résolution 2K 3200 x 1440 pixels, un Taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et est protégé avec Corning Gorilla Glass Victus, la protection la plus élevée pour les écrans mobiles aujourd’hui.

De son côté, le Xiaomi Mi 11 Lite dispose d’un Écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD + de 2400 x 1080 pixels, un Taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et est protégé par Verre Gorilla 5.

Appareils photo: lequel prend de meilleures photos?

Dans la section photographique, les deux terminaux sont équipés de un module avec trois caméras arrière, dans lequel nous apprécions certaines différences clés que nous détaillerons ci-dessous.

Le Xiaomi Mi 11 dispose d’un capteur principal grand angle de 108 mégapixels avec une ouverture focale f / 1,85, une taille de capteur 1 / 1,33 et une stabilisation optique OIS, un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels avec une ouverture focale f / 2,4 et un angle de vue de 123 ° et enfin, un capteur télémacro de 5 mégapixels avec ouverture focale f / 2,4.

Alors que le Xiaomi Mi 11 Lite dispose d’un capteur principal de 64 MP avec ouverture focale f / 1,79, une taille de capteur 1 / 1,97 et un autofocus de contraste, un capteur ultra-large de 8 MP avec ouverture focale f / 2,2 et un capteur télémacro de 5 MP avec ouverture focale f / 2,2 et mise au point automatique de contraste.

On trouve également des différences dans la caméra frontale, car alors que le Xiaomi Mi 11 monte un capteur 20 mégapixels avec ouverture focale f / 2,2, le Xiaomi Mi 11 Lite dispose d’un capteur 16 mégapixels avec la même ouverture focale.

Batterie: plus de capacité et une charge plus rapide sur le Xiaomi Mi 11

Dans ce domaine, le Xiaomi Mi 11 nous offrira une plus grande autonomie que son rival, car il dispose d’une batterie d’une capacité de 4600 mAh par rapport aux 4250 mAh du Xiaomi Mi 11 Lite et c’est l’une des raisons qui explique la différence d’épaisseur entre les deux bornes.

L’une des caractéristiques les plus appréciées par les utilisateurs aujourd’hui dans la batterie d’un smartphone est la charge rapide et les deux terminaux ont cette fonctionnalité, bien que le Xiaomi Mi 11 ait une charge un peu plus rapide, de 55W contre 33W du Xiaomi Mi 11 Lite.

Processeur et mémoire: le Snapdragon 888 est roi

Le Xiaomi Mi 11 a une seule version de 8 Go de RAM et deux versions de stockage interne 128 et 256 Go tandis que le Xiaomi Mi 11 Lite a une seule version de 6 Go de RAM et deux versions de mémoire interne 64 et 128 Go.

À ce stade, nous devons souligner que le type de technologie utilisée à la fois par la RAM et le stockage interne des deux appareils est différent, étant plus rapide sur le Xiaomi Mi 11.

En se concentrant sur le processeur, le Xiaomi Mi 11 est équipé du chipset Qualcomm le plus avancé à ce jour, le Snapdragon 888, tandis que le Xiaomi Mi 11 Lite a le Snapdragon 780G, tous deux compatibles avec les nouveaux réseaux 5G.

Connectivité: deux bornes très régulières

Dans le chapitre réservé à la connectivité, les deux appareils ont des caractéristiques communes telles que Connectivité 5G, NFC, GPS et connecteur USB-C et quelques différences qui se concentrent sur le absence de connecteur jack 3,5 mm sur le Xiaomi Mi 11, qui est présent chez son petit frère et dans le fait qu’il dispose de différentes versions de Wi-Fi bi-bande, Wifi 6 sur le Xiaomi Mi 11 et Wifi 5 sur le Xiaomi Mi 11 Lite, et bluetooth, 5.2 dans le cas du Xiaomi Mi 11 et 5.1 dans le cas du Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 11 Lite, quelle est la meilleure option?

À ce stade, la première chose à garder à l’esprit est que nous parlons de deux terminaux de gammes différentes, car le Xiaomi Mi 11 est un appareil haut de gamme, tandis que le Xiaomi Mi 11 Lite est un smartphone de milieu de gamme. Cela affectera leurs prix et à ce stade, nous trouvons une grande différence de coût entre les deux: 750 euros pour le Xiaomi Mi 11 contre 369 euros pour le Xiaomi Mi 11 Lite.

En analysant les spécifications de ces deux téléphones du fabricant chinois, le Xiaomi Mi 11 est supérieur à son rival car il dispose d’un meilleur écran, d’un processeur plus puissant, de meilleurs appareils photo et d’une batterie de plus grande capacité avec une charge plus rapide. Par conséquent, ce que vous devriez apprécier est Si cela vous rapporte de payer près de 400 euros de plus que ce terminal haut de gamme coûte ou si, au contraire, vous estimez que les caractéristiques du Xiaomi Mi 11 Lite couvrent vos besoins et son prix est plus en adéquation avec votre budget.

