Xiaomi Mi 11 vs iPhone 12, quel est le meilleur mobile?

Nous comparons deux des meilleurs téléphones haut de gamme de 2021: Xiaomi Mi 11 vs iPhone 12.

Entre le Xiaomi Mi 11 et l’iPhone 12, il y a plus de similitudes qu’on ne pourrait l’imaginer. Les deux font partie du même segment de marché, disposent de certaines des meilleures spécifications jamais vues sur un mobile et aspirent tous deux à devenir les meilleurs vendeurs de leurs fabricants respectifs.

Et encore nous parlons de deux terminaux très différents sur le plan technique. Pour cette raison, aujourd’hui nous voulions comparer minutieusement les différences et similitudes entre ces deux terminaux, pour vous aider à choisir si vous doutez entre l’un de ces deux appareils.

Conception et affichage: courbes vs lignes droites

Choisir entre l’iPhone 12 et le Xiaomi Mi 11 en fonction de leur design sera facile … tant que votre les goûts et les préférences sont clairs. Si vous êtes plus de courbes, le Mi 11 a préparé pour vous un grand écran avec des courbes sur les quatre côtés, avec un petit trou qui abrite la caméra frontale.

Les courbes s’étendent également vers l’arrière, où l’on trouve un panneau en verre ou simili cuir –En fonction de la variante choisie– qui couvre une partie des côtés de l’appareil jusqu’à ce qu’il rencontre le châssis en aluminium.

Dans le iPhone 12, la chose change. Bien que nous parlions d’un mobile construit en aluminium et verre Gorilla Glass Victus de la même manière que le Xiaomi Mi 11, dans ce cas, Apple a décidé récupérer des bords droits et les angles vifs si à la mode à l’époque de l’iPhone 5.

Il y a aussi grande différence de taille. Bien qu’aucun des deux ne soit un appareil compact, dans le cas du Xiaomi Mi 11, nous parlons d’un terminal avec un écran impressionnant de 6,8 pouces, une diagonale bien supérieure aux 6,1 pouces de l’iPhone 12.

Concernant la technologie d’affichage, dans les deux cas, nous avons un panneau AMOLED, bien que le modèle Xiaomi remporte la partie en termes de résolution –WQHD + contre Full HD + -, ainsi que par rapport à fréquence de rafraîchissement, 120 hertz sur le téléphone chinois.

Pour conclure, il faut mentionner que iPhone 12 est certifié IP68 qui assure la résistance à l’eau et à la poussière, une caractéristique qui manque au Mi 11.

Caméras: misez sur la polyvalence

Les différences entre les caméras du Mi 11 et de l’iPhone 12 sont claires. Le modèle d’origine chinoise a un système composé de trois capteurs à l’arrière, l’un d’eux haute résolution avec 108 mégapixels, et un autre ultra grand angle de 13 mégapixels. Le troisième est ce que Xiaomi appelle «télémacro», avec 5 mégapixels de résolution et une distance focale équivalente de 50 millimètres.

Le modèle Apple, quant à lui, intègre un double appareil photo 12 mégapixels à l’arrière. Un capteur fait office de caméra principale, et l’autre opte pour un champ de vision plus large grâce à un objectif ultra grand angle.

En l’absence de test du modèle Xiaomi, et sachant que le L’iPhone 12 est l’une des références de son segment, Peut-on parler de deux des meilleures caméras disponibles sur le marché dans sa catégorie. Il convient de mentionner, oui, que le modèle Xiaomi peut offrir un une plus grande polyvalence grâce au troisième capteur.

Dans le cas de caméra frontale, les différences sont toujours perceptibles lorsque le Mi 11 a un capteur unique de 20 mégapixels, et sur l’iPhone 12 avec un Appareil photo 12 mégapixels, qui s’accompagne d’une série de capteurs conçus pour capturer les traits du visage pour activer des fonctions telles que Face ID ou Animojis.

Batterie et performance: une bataille de bêtes

Si vous êtes préoccupé par les performances, j’ai peur qu’aucun de ces deux appareils ne vous laisse tomber. Le Mi 11 et l’iPhone 12 ils nous assurent une performance exquise, non seulement parce qu’il a une section technique de pointe, mais aussi parce qu’il comprend le dernière version du firmware de leurs plates-formes respectives, iOS 14 sur l’iPhone et MIUI 12.5 basé sur Android 11 sur le Mi 11.

De plus, ses batteries, 4600 mAh dans le Mi 11 et 2815 dans l’iPhone ils nous assurent un bonne autonomie.

Cependant, le mer.11 gagner la partie si nous parlons de la technologie de charge prise en charge. Eh bien, alors que l’iPhone nous assure une puissance maximale de 20W par câble, et de 15W grâce à la charge sans fil, Xiaomi élève le niveau dans son dernier mobile star à offrir Charge filaire de 55 Wet charge sans fil de 50 W. Comme si cela ne suffisait pas, contrairement au modèle Apple, le Mi 11 inclut un chargeur rapide dans sa boîte.

Processeur et mémoire: Apple vs Qualcomm

Qualcomm Snapdragon 888 contre Apple A14. Quand on parle de processeurs, on ne peut que accorde à nouveau le trône à Apple être capable de presser le maximum SoC de leurs derniers téléphones pour offrir le les meilleures performances que nous ayons jamais vues dans un smartphone.

Cela ne veut pas dire que Snapdragon 888 de Mi 11 pas un excellent processeur, capable de faire face aux tâches les plus lourdes sans aucun problème. De plus, le fait d’avoir une unité neuronale intégrée dans la puce, assure que le tâches qui nécessitent une charge de calcul élevée ils seront exécutés beaucoup plus rapidement que les générations précédentes de cette série.

Là où le Xiaomi gagne en importance, c’est quand on parle du paramètres de mémoireEh bien, le terminal chinois double la RAM disponible sur l’iPhone en proposant 8 Go dans toutes ses variantes, avec 128 ou 256 Go de stockage. L’iPhone ajoute également une version supplémentaire avec 512 Go de stockage interne.

Connectivité: la 5G pour tous

La puce A14 de l’iPhone 12 et le Snapdragon 888 du Mi 11 ont un modem 5G intégré. Cela garantit que les appareils sont prêts à naviguer réseaux de nouvelle générationindépendamment du fait qu’ils soient SA ou NSA.

De plus, nous avons Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC pour les paiements mobiles, GPS, et le reste des détails liés à la connectivité que nous pourrions attendre de certains mobiles de ces prix.

Autres caractéristiques

Il y a d’autres différences à garder à l’esprit entre le Xiaomi Mi 11 et l’iPhone 12.

L’un d’eux est lié à méthode pour déverrouiller le mobile par la biométrie. Et c’est sur quoi Apple continue de parier ID de visage, son système de reconnaissance faciale, à une époque où nous portons tous des masques et, à moins que vous ne portiez une Apple Watch et que vous ayez iOS 14.5, il ne sera pas possible de déverrouiller votre mobile avec votre visage sans l’enlever.

Sur le Xiaomi Mi 11, en revanche, nous avons un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, beaucoup plus pratique en ces temps. Ledit capteur agit également comme un lecteur de fréquence cardiaque.

En plus de cela, il convient de mentionner que iPhone 12 a un connecteur Lightning, tandis que Xiaomi propose une alternative plus standardisée telle que le USB Type C.

Et nous ne pouvons pas oublier, bien sûr, que chacun des terminaux est basé sur une plateforme différente. Android sur le Mi 11, et iOS sur l’iPhone 12. Par conséquent, le choix entre l’un ou l’autre se réduit au préférences personnelles de chaque personne lors du choix de son système d’exploitation mobile préféré.

Xiaomi Mi 1 vs iPhone 12: quelle est la meilleure option

Le Xiaomi Mi 11 et l’iPhone 12 sont arrivés sur le marché à un prix très similaire, d’environ 800 euros dans le cas du mobile d’Apple, et 750 euros si on parle du Mi 11.

Par conséquent, nous parlons certainement de deux appareils comparables, avec pas mal de fonctionnalités similaires mais qui offriront en fait un expérience très différente.

L’iPhone 12 est probablement l’iPhone le plus recommandé pour tous ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 1000 euros que coûte la variante Pro, mais ils veulent toujours profiter de 80% de ce que ces appareils offrent.

Le Xiaomi Mi 11, en revanche, est le meilleur que Xiaomi peut offrir -Pour l’instant-, et bien qu’il n’atteigne pas le niveau des autres modèles haut de gamme dans des sections comme la photographie, il est sans aucun doute un candidat digne de meilleur smartphone de 2021.

