Xiaomi Mi 11 Ultra: toutes les spécifications et fonctionnalités du Xiaomi le plus puissant

Le nouveau smartphone de la firme chinoise est livré avec une fiche technique spectaculaire.

La firme chinoise a déjà présenté certains de ses smartphones les plus attendus. Les Xiaomi Mi 11 Oui Mon 11 Pro Ils sont officiels, mais ce ne sont pas la seule chose que le géant asiatique a montré au monde.

le Xiaomi Mi 11 Ultra, l’appareil le plus puissant jamais sorti aujourd’hui. Il dispose d’un énorme écran OLED et d’un module arrière qui ne laisseront personne indifférent. Ce sont chacune de ses caractéristiques.

Xiaomi Mi 11 Ultra, fiche technique

Xiaomi Mi 11 Ultra Caractéristiques Dimensions 74,6 mm x 164,3 mm x 9,0 mm | 225 grammes Écran 6,82 pouces QHD + OLED, 120 Hz et Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 888 RAM 8/12 Go Système opératif MIUI 12 sur Android 11 Espace de rangement 256/512 Go Appareils photo Caméra quadruple avec Samsung ISOCELL GN2 50MP, ultra grand angle 48MP, téléobjectif 48MP avec zoom 120X | 20 mégapixels avant Tambours 5000 avec charge rapide à 67W, charge sans fil 67W et charge sans fil inversée Autres IP68, 5G, NFC Prix ​​de départ À partir de 5999 yuans, environ 775 euros

Le meilleur Xiaomi à ce jour

Ce Mi 11 Ultra arrive avec un énorme écran OLED de 6,82 pouces et une résolution QHD +. Son taux de rafraîchissement atteint 120 Hz et il est accompagné d’une courbe pas peu prononcée.

Son design est marqué par son énorme module arrière, l’un des plus grands que nous ayons vus jusqu’à présent. Aussi à cause de l’épaisseur, car c’est le meilleur Xiaomi à ce jour avec un peu plus de 6 millimètres.

Le plus puissant de Qualcomm

Il ne pouvait en être autrement, « Ultra » de Xiaomi devait intégrer le processeur le plus puissant fabriqué par Qualcomm. le Muflier 8886 est la puce de référence, elle vous donnera toute la force brute dont vous avez besoin. Il est accompagné d’une version unique avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

5 000 mAh. C’est la capacité de votre batterie, qui vient à côté de une charge rapide impressionnante de 67 W. Il intègre également chargement sans fil avec une puissance de 67 W Oui charge sans fil inversée, qui sera utilisé pour partager la batterie avec d’autres appareils.

Vous n’avez pas vu un module comme celui-ci

Dans le gigantesque module arrière du smartphone chinois, il y a 3 caméras différentes. Premier, un capteur principal Samsung ISOCELL de 50 mégapixels. Ils sont accompagnés d’un ultra grand angle 48 mégapixels avec une vue à 128 degrés et un téléobjectif qui se répète avec 48 mégapixels et un zoom 120X.

Sera capable d’enregistrer Vidéo 8K, également au ralenti à certains non négligeables 1920 images par seconde. Sur le devant, en revanche, un appareil photo 20 mégapixels.

Prix ​​et disponibilité

Le Xiaomi Mi 11 Ultra démarrera à 5999 yuans dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, un prometteur 775 euros pour changer. Le modèle le plus puissant intégrera 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne, atteignant le 6999 yuans, environ 904 euros à changer.

