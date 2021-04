Xiaomi Mi 11 Ultra: Le Galaxy S21 Ultra est probablement meilleur ici ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

En ce qui concerne une seule fonction de l’appareil photo, le Xiaomi Mi 11 Ultra et le Galaxy S21 UItra s’affrontent: le zoom. Le mode « Supermoon » de Xiaomi se montre maintenant dans la pratique, mais les Chinois peuvent-ils se défendre contre le produit phare de Samsung?

Xiaomi et Samsung ont tous deux choisi l’affixe «Ultra» pour leur produit phare. En conséquence, la comparaison du Mi 11 Ultra et du S21 Ultra est assez proche. Les deux appareils sont dotés de téléobjectifs très puissants avec lesquels vous devriez pouvoir mettre la lune sous les feux de la rampe. Xiaomi parle du mode « supermoon », qui est maintenant également montré dans la pratique.

Mode lune en comparaison

Ben Geskin donne un aperçu de cette fonctionnalité Xiaomi sur Twitter. Il a photographié la lune une fois avec et une fois sans le mode « supermoon ». Le résultat était deux photos très différentes, le mode spécial semblant flou et moins attrayant à nos yeux. La résolution du zoom 50x utilisé ne résiste pas non plus à une inspection plus approfondie, mais l’appareil photo fait toujours un travail impressionnant ici. La lune est clairement reconnaissable en tant que telle et les cratères sont également faciles à distinguer.

Mais comment le Mi 11 Ultra se compare-t-il au Galaxy S21 Ultra? Heureusement, lors de notre test du produit phare de Samsung, nous avons également testé le mode lune avec zoom 30 et 100x. Vous pouvez ainsi comparer les images et vous forger votre propre opinion. Cependant, nous avons déjà un favori.



(© 2021 COURBE)







Les images de la lune sont particulièrement impressionnantes. Ici avec trente fois …

(© 2021 COURBE)







… et ici avec un zoom cent fois.

À notre avis, le Galaxy S21 Ultra fait beaucoup mieux, du moins dans cette comparaison. Malheureusement, nous ne savons pas si les photos du Mi 11 Ultra ont été prises avec ou sans trépied. Cela a un fort impact sur l’image finale, en particulier avec des paramètres de zoom aussi longs. Malheureusement, vous ne voyez pas de comparaison parfaite avec des variables identiques ici.

De plus, la photographie lunaire est également un domaine très particulier et probablement seulement le critère décisif lors du choix d’un smartphone pour le moins d’utilisateurs. De plus, nous n’avons pas encore testé le Mi 11 Ultra nous-mêmes – mais nous le ferons bientôt.









