Xiaomi Mi 11 Ultra avec un deuxième écran étrange fuite

Le Xiaomi Mi 11 Ultra n’a même pas encore été officiellement présenté, lorsque le nouveau smartphone a atterri sur YouTube – et surpris avec un deuxième écran. C’est juste à côté de la caméra principale à l’arrière. Mais pourquoi?

Le YouTuber Tech Buff PH a apparemment déjà mis la main sur le Xiaomi Mi 11 Ultra, qui n’a pas encore été présenté, et a mis en place un – maintenant plus disponible – pratique sur la plate-forme vidéo, écrit XDA Developers. Que ce soit un vrai modèle ne peut pas être confirmé. Au moins, le numéro de modèle à l’arrière, M2102K1G, a été récemment révélé dans le cadre de certifications. En conséquence, le Mi 11 Ultra, comme le Mi 10 Ultra, devrait offrir un zoom 120x et une charge sans fil de 67 watts.

Sur les photos, le Xiaomi Mi 11 Ultra peut être vu dans une version blanche et noire, les deux avec une énorme bosse de caméra. La triple caméra doit être composée d’un capteur principal de 50 MP, d’un objectif grand angle de 48 MP et d’un téléobjectif de 48 MP. Alors que sur le modèle blanc « 120X Ultra Pixel AI Camera « , la version noire lit » 120X, 12-120mm, 1: 1.95-4.1 « – il est tout à fait possible que les différences textuelles puissent être attribuées à un prototype.

Deuxième écran pour de meilleurs selfies?

Ce que le deuxième écran pourrait réellement être utile reste incertain.

Le deuxième écran juste à côté de la caméra principale est particulièrement intéressant. Les détails sur la taille et la résolution ne sont pas connus, mais apparemment, chaque application peut être démarrée via l’écran – même si l’utilisation pratique semble encore floue. Le deuxième affichage pourrait éventuellement aider à prendre des selfies encore meilleurs.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra devrait avoir un écran OLED de 6,8 pouces, se résoudre en WQHD + et avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le puissant Snapdragon 888 sert de processeur, un appareil photo de 20 MP est fourni en guise de came perforée à l’avant, tandis que le verre Corning Gorilla Glass sert de protection.

Techniquement pratiquement aucune différence avec le Xiaomi Mi 11

En plus de la certification IP68, le smartphone doit avoir une batterie de 5000 mAh et des haut-parleurs Harman / Kardon fournissent le son. Le téléphone portable devrait pouvoir être chargé très rapidement avec 67 watts, tandis que la charge inversée devrait fonctionner avec au moins 10 watts. La plupart des spécifications correspondent au Xiaomi Mi 11 ordinaire, mais il existe des différences de protection contre l’eau, de taille de la batterie et de vitesse de charge.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra devrait être présenté officiellement prochainement. La vidéo du YouTuber est désormais rendue privée.