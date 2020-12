Xiaomi Mi 11: sortie du meilleur smartphone en 2020?

La sortie du Xiaomi Mi 11 est-elle imminente? On dit depuis longtemps que le fabricant chinois veut avancer le lancement de son prochain smartphone haut de gamme. Maintenant, il y a des indications que cela pourrait arriver très bientôt.

En conséquence, le Xiaomi Mi 11 devrait apparaître en 2020, rapporte l’utilisateur de Twitter Ice Universe, connu pour ses fuites. Littéralement, il écrit « sortira fin décembre ». Si cela signifie que Xiaomi ne présentera le smartphone qu’à la fin de 2020, ou si vous pouvez également l’acheter directement, ce n’est malheureusement pas clair dans ledit tweet. Vous pouvez le trouver plus bas dans cet article.

Affichage quadruple incurvé?

Avec cela, Ice Universe confirme la rumeur qui dure depuis un certain temps: Xiaomi ne présentera pas le prochain produit phare de la série Mi en février comme d’habitude, mais avant. Jusqu’à présent, on a surtout dit que la publication devrait avoir lieu en janvier; Donc à un moment où Samsung est susceptible de dévoiler son prochain smartphone haut de gamme avec le Galaxy S21 (Plus / Ultra). Mais un autre fuite a récemment indiqué qu’au moins la présentation pourrait avoir lieu en 2020.

Selon la fuite, le Xiaomi Mi 11 devrait avoir un écran légèrement incurvé aux quatre coins. Ice Universe contredit donc les fuites précédentes. Plus récemment, il a été dit que la version standard du smartphone avait un écran plat. Le modèle Pro, en revanche, devrait proposer un écran incurvé d’un côté, similaire aux smartphones Note.

Xiaomi Mi 11 avec caméra supérieure et puce

Le Xiaomi Mi 11 vous offrira sans aucun doute un excellent appareil photo. La société tentera probablement de récupérer le trône du meilleur appareil photo pour smartphone, du moins avec le produit phare Ultra, qu’elle a perdu contre Huawei en 2020. En fait, il y a des indications que la caméra pourrait établir de nouvelles normes; et une photo du module caméra est déjà en circulation.

Le Xiaomi Mi 11 utilisera le nouveau chipset haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888. Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, l’a déjà confirmé officiellement. Selon Jun, le Mi 11 sera également le premier smartphone du marché à proposer cette puce. Si la sortie avait effectivement lieu en 2020, Xiaomi pourrait réellement faire la course.