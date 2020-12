Xiaomi Mi 11 sera le premier smartphone avec la nouvelle super puce

Qualcomm a présenté le Snapdragon 888 lors de son sommet technologique. Xiaomi annonce maintenant que le prochain Mi 11 sera le premier smartphone à utiliser le nouveau chipset.

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, le confirme dans une vidéo sur Twitter. Pour le dixième anniversaire du fabricant de smartphones, il est très heureux de la coopération à long terme avec Qualcomm et de pouvoir offrir aux fans des surprises avec le prochain Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 déjà en décembre?

Dans une dernière phrase, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a également annoncé que « la prochaine génération de smartphones 5G premium de Xiaomi sera disponible très prochainement ». Cela pourrait signifier que le Xiaomi Mi 11 devrait sortir ce mois-ci, mais au plus tard en janvier 2021.

Les rumeurs jusqu’à présent suggèrent que l’appareil photo principal du Xiaomi Mi 11 a une résolution de 200 MP. Cependant, le fabricant s’appuie sur le processus dit de regroupement des pixels: puisque le capteur d’image combine plusieurs pixels en un seul grand, la résolution réelle de la photo est probablement de 50 MP.

La rumeur veut que le Xiaomi Mi 11 apparaisse avec un écran 120Hz QHD +. Puisque la quasi-totalité de la concurrence propose désormais de tels écrans, cela n’est pas improbable et correspond toujours à l’objectif de Xiaomi d’offrir la technologie haut de gamme actuelle à un prix attractif.

Snapdragon 888: 5G et mises à jour des pilotes graphiques

Le nouveau chipset de Qualcomm sera présent dans de nombreux smartphones haut de gamme au cours de l’année prochaine, y compris realme, OnePlus et OPPO. Pas étonnant, car le Snapdragon 888 peut convaincre sur papier. En standard, le nouveau chipset est livré avec la troisième génération du modem X60-5G, qui devrait permettre 7,5 Gbit / s en aval et jusqu’à 3 Gbit / s en amont.

Mais une particularité à l’avenir sera probablement la possibilité de proposer des mises à jour pour le pilote graphique du smartphone. Bien entendu, les utilisateurs de PC connaissent cette fonction depuis longtemps et est particulièrement importante dans le domaine des jeux. À cet égard, les développeurs et les utilisateurs auraient de nombreux avantages, car les jeux avec la mise à jour de la carte graphique appropriée pourraient fonctionner plus longtemps sur des appareils plus anciens et avec des systèmes d’exploitation plus anciens.

De plus, selon le constructeur, le Snapdragon 888 devrait transformer les smartphones en caméras professionnelles. Grâce à la vitesse plus élevée du gigapixel, les utilisateurs peuvent prendre et traiter des photos jusqu’à 35% plus rapidement. Nous verrons dans le Xiaomi Mi 11 si le nouveau chipset peut vraiment fonctionner.