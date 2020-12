Xiaomi Mi 11 selon l’image de fuite avec des emprunts de design de Samsung

La sortie du Xiaomi Mi 11 approche à grands pas – et de nombreux acheteurs potentiels se demandent à quoi ressemble le nouveau meilleur smartphone chinois. Maintenant, une image fait le tour pour éclairer le dessin. Les utilisateurs de Samsung en particulier devraient reconnaître un élément.

Xiaomi accepte apparemment déjà les précommandes pour le Xiaomi Mi 11 en Chine – au moins pour la version standard, rapporte Sparrow News. L’entreprise a déjà publié une affiche à ce sujet. Le smartphone qui y est présenté rappelle beaucoup les anciens appareils Galaxy de Samsung: par exemple, avec l’écran incurvé des deux côtés. Le soi-disant « Punch Hole » pour la caméra frontale est également clairement visible dans le coin supérieur gauche.

Un cadeau pour les fans incurvés

Pourquoi cela rend-il heureux les fans de Samsung? Selon les rumeurs, les prochains meilleurs modèles Galaxy S21 et Galaxy S21 + apporteront des écrans plats. Seul le Galaxy S21 Ultra pouvait donc proposer le design iconique avec un écran incurvé. Et la façon dont les choses se passent avec la série Galaxy Note est toujours dans les étoiles au tournant de l’année. Dans l’ensemble, l’écran pourrait être un argument de vente important pour le Xiaomi Mi 11 Pro en raison de sa haute résolution et de 120 Hz.

Penchez-vous en 2021

Selon l’affiche, le Xiaomi Mi 11 sera en fait le premier smartphone du marché à utiliser le nouveau Snapdragon 888 comme lecteur. MIUI 12.5 doit être préinstallé en tant que système d’exploitation. Selon le fabricant, une caractéristique clé du successeur du Mi 10 sera la faible profondeur: le Mi 11 devrait être très mince.

Un autre grand point fort du Xiaomi Mi 11 est la caméra. Il y a eu de nombreuses fuites sur la conception du module depuis longtemps. Apparemment, il s’agit en fait d’un carré aux coins arrondis. Les deux objectifs de caméra sur la gauche se démarquent particulièrement; sur la droite se trouve un petit objectif et sous le flash. Selon une capture d’écran, l’appareil photo devrait avoir un objectif principal avec une résolution de 108 MP, comme prévu.

Sortie en 2020

L’attente pour le Xiaomi Mi 11 prendra bientôt fin: le 28 décembre 2020, Xiaomi présentera officiellement son nouveau smartphone haut de gamme. Quelles fonctionnalités aimeriez-vous avoir dans le successeur du Xiaomi Mi 10? Nous avons rassemblé nos souhaits pour le produit phare dans une liste.