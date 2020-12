Xiaomi Mi 11 Pro: sortie du produit phare au printemps 2021

Quand verrons-nous enfin le Xiaomi Mi 11 Pro? Le 28 décembre 2020, Xiaomi a dévoilé le Mi 11 pour le marché chinois. Malheureusement, le modèle Pro n’était pas présent à l’événement, qui a duré plus de deux heures. Maintenant, il y a une rumeur sur le moment où nous pouvons compter sur le produit phare.

Selon GizmoChina, le Xiaomi Mi 11 Pro devrait être disponible après les célébrations du Nouvel An chinois. Les informations proviennent de la station de chat numérique Leaker, qui est généralement bien informée des projets de Xiaomi. En 2021, le nouvel an chinois aura lieu le 12 février. En conséquence, nous pouvons nous attendre à ce que la publication ait lieu à la mi-février – du moins en Chine.

Meilleur appareil photo, écran plus grand?

Les fonctionnalités du Xiaomi Mi 11 Pro sont peu connues. Selon les rumeurs, le meilleur smartphone devrait avoir un appareil photo spécial qui diffère considérablement de l’appareil photo du modèle de base. Si les fuites correspondent à la réalité, on peut s’attendre à une disposition inhabituelle des objectifs dans le module caméra.

On peut se demander dans quelle mesure l’affichage du Xiaomi Mi 11 Pro diffère de celui du modèle standard. Avant la présentation fin décembre 2020, il était dit que l’écran de la version Pro devrait se dissoudre en QHD +. De plus, l’écran devrait être plus grand que la version standard – mais là, l’écran est déjà fier de 6,81 pouces de diagonale. Il est également douteux que Xiaomi fournisse également le modèle Pro sans alimentation.

Xiaomi Mi 11 Pro avec un design spécial?

Les utilisateurs en Chine ont pu pré-commander le modèle standard du Xiaomi Mi 11 depuis sa présentation. Comme prévu, le meilleur smartphone utilise le Snapdragon 888 de Qualcomm comme lecteur. L’équipement comprend une triple caméra, dont l’objectif principal a une résolution de 108 MP. Une caractéristique spéciale est le mode de charge rapide, dans lequel vous pouvez recharger la batterie avec 50 watts de puissance en moins d’une heure.

En plus du Xiaomi Mi 11, la société a également présenté une édition spéciale le 28 décembre 2020. Les spécifications sont identiques au modèle standard, la différence se situe principalement au niveau du dos: il existe des reflets lumineux spéciaux pour un effet chatoyant. Il reste à voir si le Xiaomi Mi 11 Pro apparaîtra également en édition spéciale – ou comme le modèle de base avec un dos en cuir. Il faudra probablement attendre mi-février 2021.