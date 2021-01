Xiaomi Mi 11 Pro: Powerhouse apparaît pour la première fois

Xiaomi n’a présenté le Mi 11 qu’en décembre 2020. Cependant, il n’y avait aucune trace de la version Pro lors de la présentation. Après quelques fuites de caméra sur le smartphone supérieur, la très attendue version Pro s’affiche pour la première fois en images.

Dans les images publiées par GizChina, nous sommes censés voir le très attendu Xiaomi Mi 11 Pro en quatre couleurs différentes. Xiaomi mise donc sur des variantes en noir, blanc, argent et bleu clair. De plus, l’image de rendu confirme les fuites précédentes vers la caméra monstrueuse du Mi 11 Pro. Leur design rappelle évidemment très bien le module caméra du Samsung S20 Ultra. Cependant, Xiaomi semble aligner sa caméra horizontalement.

Caméra quadruple avec fonction de zoom 120x

Selon la fuite, quatre objectifs de caméra et un flash nous attendent. Une lentille de périscope présumée est légèrement séparée du reste de la pièce et marquée du lettrage «120x». Ici aussi, Xiaomi semble avoir été inspiré par Samsung en termes de design et de super zoom. Avec une fonction de zoom 120x, vous surenchéreriez même sur le concurrent sud-coréen. Les images présentées par GizChina diffèrent quelque peu des images conceptuelles diffusées par Ben Geskin sur Twitter, qui étaient basées sur des fuites précédentes.

Xiaomi Mi 11 Pro: Sinon, peu de choses ont changé

L’appareil photo semble être le principal argument de la version Pro du Xiaomi Mi 11 Pro. Selon les rapports, la société chinoise utilise un écran AMOLED légèrement incurvé de 6,81 pouces avec une résolution QHD Plus et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour le modèle haut de gamme 888, qui pourrait également être pris en charge par jusqu’à 16 Go de RAM. Xiaomi utilise un maximum de 12 Go de RAM dans le Mi 11.

Nous attendons une présentation du Xiaomi Mi 11 Pro au plus tôt en février 2021. Une date officielle n’est pas encore disponible pour le moment. Le prix du modèle phare n’est pas encore clair.