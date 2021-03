Xiaomi Mi 11 Pro: fiche technique et spécifications complètes

Le Xiaomi Mi 11 Pro est officiel: Snapdragon 888, appareil photo principal de 50 MP et batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 67 W.

Le deuxième des terminaux que Xiaomi vient de présenter au sein de la famille Mi 11 est le Xiaomi Mi 11 Pro, un terminal dont on parlait déjà il y a quelques jours.

Ce Xiaomi Mi 11 Pro est un appareil qui tient un cran au dessus du Xiaomi Mi 11, qui a été présenté fin 2020, et un sous le Mi 11 Ultra, le terminal le plus avancé de la marque chinoise aujourd’hui.

Xiaomi Mi 11 Pro: toutes ses fonctionnalités

Xiaomi Mi 11 Pro Caractéristiques Dimensions et poids 164,3 mm × 74,6 mm × 8,5 mm

208 grammes Écran AMOLED 6,81 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Gorilla Glass Victus Résolution 2K Processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM 8/12 Go de RAM Système opératif MIUI 12 basé sur Android 11 Espace de rangement 128/256 Go Appareils photo Arrière: objectif principal 50 MP f / 1.95 8P, OIS + Ultra grand angle 13 MP + Télémacro 5 MP avec zoom 50X

Avant: 20 MP Tambours 5000 mAh avec charge rapide 67W, sans fil 67W Autres Lecteur d’empreintes digitales intégré, connectivité 5G, deux haut-parleurs Harman Kardon, Wi-Fi 6, NFC

Xiaomi Mi 11 Pro: relever la barre du haut de gamme

Le Xiaomi Mi 11 Pro a un écran très similaire à celui du Mi 11, avec un Panneau AMOLED incurvé de 6,81 pouces avec résolution 2K 3200 x 1440 pixels avec un Taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et est protégé par Gorilla Glass Victus, ce qui le rend jusqu’à 5 fois plus résistant.

Le processeur choisi pour déplacer ce terminal est le chipset Qualcomm le plus puissant à ce jour, le Snapdragon 888, qui est accompagné de deux versions de mémoire RAM. 8 et 12 Go et deux options de stockage interne 128 et 256 Go respectivement. De plus, cet appareil dispose d’un refroidissement liquide avec chambre à vapeur pour minimiser l’échauffement du terminal lorsque nous jouons des titres exigeants.

Dans la section photographique, ce Xiaomi Mi 11 Pro dispose d’une triple caméra arrière dominée par un Capteur principal de 50 mégapixels, en particulier le modèle GN2 développé en collaboration avec Samsung, qui a une taille de 1 / 1,12 pouces (5 fois plus grand que le capteur de l’iPhone 12 Pro), qui est composé de 8 lentilles, a stabilisation optique OIS et aussi avec une nouvelle technologie de mise au point appelée Pixel double.

Cet appareil photo principal est accompagné d’un appareil photo Grand angle de 13 mégapixels avec une ouverture focale f / 2,4 et une Caméra télémacro 8 mégapixels avec une ouverture focale f / 3,4, avec un Zoom numérique 50x qui comporte également la stabilisation optique OIS.

Au niveau de l’autonomie, ce Xiaomi Mi 11 Pro dispose d’une batterie de 5 000 mAh, en oxygène et silicium, avec charge rapide 67W, qui permet de recharger le terminal à 100% en seulement 36 minutes et Charge sans fil de 67 W. Afin de profiter de ce dernier, le fabricant chinois a également présenté une nouvelle base de chargement sans fil de 80W, qui nous permet de charger le smartphone en position verticale et horizontale et qui est livrée avec un chargeur mural de 120W.

Comme pour le reste des spécifications, ce nouveau terminal Xiaomi haut de gamme dispose d’un capteur d’empreintes digitales sur l’écran, Wifi 6, Connectivité 5G et double haut-parleur stéréo signé par Harman Kardon.

Disponibilité et prix du Xiaomi Mi 11 Pro

Le Xiaomi Mi 11 Pro vient d’être officiellement présenté en Chine et voici les prix de chacune des versions:

Xiaomi Mi 11 Pro 8 + 128 Go> 4999 yuans, environ 645 euros pour changer

Xiaomi Mi 11 Pro 8 + 256 Go> 5299 yuans, environ 685 euros pour changer

Xiaomi Mi 11 Pro 12 + 256 Go> 5699 yuans, environ 737 euros pour changer

La nouvelle base de chargement sans fil est mis en vente avec un prix de lancement spécial et pourdurée limitée si acheté avec le Xiaomi Mi 11 Pro de 199 yuans, environ 26 euros pour changer.

Rubriques connexes: Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi, Xiaomi Mi

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂