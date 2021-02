Xiaomi Mi 11, premières impressions: sans être parfait, c’est une bonne première du Snapdragon 888

Hier, le Xiaomi Mi 11 a été présenté dans le monde entier, étant le premier produit phare de la marque chinoise pour cette 2021 (avec l’intrigue de savoir s’il y aura ou non Pro). C’est donc l’un des principaux téléphones mobiles du haut de gamme cette année et, comme nous avons déjà pu le prouver, nous vous disons notre premières impressions du Xiaomi Mi 11.

C’est un mobile avec un écran de 6,8 pouces et une esthétique particulière à certains égards, bien que des modes adaptées telles que le trou dans l’écran ou la courbure comme nous le verrons maintenant. Il se distingue également pour être le premier à porter le Qualcomm Snapdragon 888, donc sans plus tarder, nous vous dirons comment s’est passé le contact.

L’écran qu’un produit phare devrait avoir, les options que tout mobile devrait avoir

Dans notre cas, nous avons testé la version dans un ton bleuté (étant également disponible en noir et blanc). C’est un ton assez frappant en raison de la réflexion faite par la lumière, étant un arrière mat qui, en raison de cette finition, perd l’adhérence de l’arrière en brillant comme celui du OnePlus 8T, mais que ne glisse pas excessivement non plus.

La prise en main est correcte pour cela et pour la forme qu’elle dessine, étant un dos avec une plus grande courbure que l’écran et tous deux se terminant par un fin bord métallique qui contribuera à l’adhérence. On ne peut pas parler de mobiles strictement petits avec ces diagonales, mais au moins ce n’est pas l’un des plus gros que nous ayons essayés et en ce sens il n’attire pas l’attention.

Dans la présentation, ils ont promis que le dos résiste aux empreintes digitales, mais bien que nous ne l’ayons pas encore utilisé depuis plusieurs jours, nous prévoyons que ce n’est pas le cas. Il y a se remplit facilement d’empreintes de pas, quelque chose qui ne se produit pas dans d’autres mobiles avec ce type de finition comme le Huawei P40 Pro.

Le module de caméra arrière est frappant, mais comme nous l’avions prévu, il ne se démarque pas autant que dans le Samsung Galaxy S21 Ultra, mais d’une manière très similaire à ce que nous voyons dans l’iPhone 12 Pro Max. Commentez cela une couverture est donnée transparent avec le mobile et qui peut être utilisé pour protéger le dos, bien que le bord soit si fin qu’il ne reste pas seulement fixé sur les côtés.

Quant à l’écran, nous parlons d’un Panneau Super AMOLED de 6,81 pouces et résolution WQHD +. À la fois cela et le taux de rafraîchissement à 120 Hz, nous devrons l’activer dans les paramètres, ce qui doit être dit qu’ils sont très complets et qu’ils permettent de configurer le panneau au gré de l’utilisateur.

Bien que nous ayons encore besoin de le tester dans plus de situations, pour l’instant nous pensons que l’écran est à la hauteur de la tâche que ce que l’on attend d’un produit phare 2021 en termes de netteté, de contraste et de luminosité. Il n’est pas trop saturé de l’usine (oui un peu froid), mais comme nous l’avons dit, nous pouvons l’ajuster plus tard en choisissant entre autres l’espace colorimétrique, la tonalité et le contraste.

Quelque chose à noter est que nous pouvons mgarder le taux de rafraîchissement et la résolution maximale en même temps, et en fait c’est ce que nous recommandons déjà. Il reste à voir comment cela affecte l’autonomie, mais sans même jouer, on apprécie déjà à quel point MIUI 12 (pas encore MIUI 12.5) ressent un taux de rafraîchissement élevé.

Les courbes continuent de nuire à l’expérience visuelle

Bien sûr, bien que nous n’ayons pas eu de touches accidentelles sur les côtés de l’écran jusqu’à présent, les courbes continuent de nuire à l’expérience de visualisation lors de la création. nuances en fonction de l’inclinaison et du contenu que nous voyons. Ce n’est pas un drame, mais c’est quelque chose qui ne se produit pas dans les panneaux plats sur les côtés.

Un processeur qui montre la puissance avec tout et des photographies prometteuses

Comme nous l’avons dit au début, ce Xiaomi Mi 11 est responsable de la sortie du Snapdragon 888 et d’être le premier à le mettre en action entre nos mains. Il dispose de 8 Go de RAM, la seule option disponible dans ce smartphone, une RAM qui n’est pas le maximum que l’on trouve dans Android mais qui s’est avérée largement suffisante pour donner une bonne expérience.

Nous avons essayé de faire une variété d’applications d’utilisation et de test avec différents niveaux de demande, des plus légères à celles qui ont tendance à compromettre un peu plus le matériel, et pour l’instant nous n’avons détecté aucun problème ou limitation qui semble provenir du Composants.

Des jeux comme ‘Real Racing 3’ fonctionnent parfaitement et du moins pour l’instant nous n’avons pas constaté que la température du terminal augmente plus que prévu. Nous vérifierons cela de manière plus intensive et détaillée dans l’analyse approfondie ultérieure, mais a priori il nous a semblé que le processeur et le graphisme sont à la hauteur de la tâche.

Nous mettons les résultats de certains des repères actuel, car nous avons pu les exécuter et c’est un nouveau processeur. Bien que dans l’examen approfondi, nous en mettrons plus et sa comparaison avec d’autres processeurs.

Geekbench 5: 1 127/2 754

Travail de marque PC: 13030

La Logiciel c’est ce qui ne nous convainc pas au début. Il y a des aspects très positifs comme ces options donc à la carte que nous avons vu pour l’écran, mais il est suspect de vivre certains décalage dans des transitions qui disparaissent à 120 Hz et qui, comme nous le verrons, restent dans l’application appareil photo.

Ce que nous pensons être un talon d’Achille est la batterie. En l’absence d’une expérience de plus de jours et d’essayer les différentes options de configuration de l’écran et d’autres fonctions, avec le taux de rafraîchissement au maximum et une utilisation relativement exigeante, nous avons épuisé environ 35% de batterie que nous pensions durer plus de trois heures. , mais nous devrons également attendre l’analyse pour le découvrir.

En filant avec cela, rappelez-vous que la version globale comprend un chargeur. Jusqu’à présent, nous avons vu qu’en 25 minutes, la charge à 50% est terminée, ce qui est plutôt bien.

Quant à l’audio, Xiaomi a mis sa poitrine en mentionnant le toucher que la maison spécialisée dans le son Harman Kardon met sur les haut-parleurs stéréo. Pour l’instant, il nous semble que bien que la sortie et le volume du son soient corrects, et que seulement sur la base de l’amélioration que suppose la stéréo par rapport au mono, le son n’atteint pas la qualité que nous attendions et nous ne le voyons pas clairement supérieur en qualité au Galaxy S21 ou à d’autres rivaux, étant un peu plus «métallique», avec moins de plage dynamique et un peu plus plat. Mais nous ferons les tests pertinents pour vérifier ces premières impressions.

L’analyse photographique en est une autre que nous allons presser sous peu, mais en attendant, nous voulions voir comment sont les photographies avec le triple appareil photo Xiaomi, toujours avec les 108 mégapixels comme protagonistes (bien que ce qui soit également remarquable, c’est la taille du capteur, 1 / 1, 33 pouces). En se souvenant de ce qu’il intègre, nous aurons les caméras suivantes:

Appareil photo principal: capteur 108 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 1.9 et OIS.

Grand angle: capteur 13 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 2.4 et champ de 123 degrés.

Macro: capteur 5 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,4.

Caméra frontale: capteur 20 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,4.

Xiaomi a mis en évidence le mode télémacro, pour émuler ce qu’un téléobjectif ferait mais en se concentrant sur les photos macro (quelque chose comme si nous mettions une loupe), ainsi que le reste des modes que nous exprimerons dans l’analyse approfondie. Pour l’instant nous avons vu que l’interface ne présente pas de grands changements et qu’une fois de plus elle s’adapte bien aux performances au niveau matériel, bien que l’activation du HDR, de «l’intelligence artificielle» et d’autres modes avec accès direct continuent d’en avoir décalage.

Testé en plein air et avec un éclairage correct, le Xiaomi Mi 11 montre de bonnes performances dans son mode automatique, mais la plage dynamique s’améliore considérablement si nous tournons en HDR. En principe, nous ne voyons pas que cela affecte le traitement des contours, cela semble donc l’option la plus favorable.

Photographie automatique.

Moitié gauche en auto, moitié droite en HDR.

Deux tests du zoom (numérique).

Grand angle (HDR).

En termes de netteté, les intérieurs semblent ne pas bien gérer le bruit, mais nous avons testé les plans en pleine résolution et 108 mégapixels affichent une définition plus élevée que l’auto. Le mode portrait, pour sa part, semble trop artificiel, même si les conditions le permettent et que l’on peut passer quelques minutes à préparer le cliché on peut en profiter.

Photo à 108 mégapixels (détail).

La caméra frontale Il semble donner des photographies naturelles et assez définies, même si si l’éclairage n’est pas tout à fait favorable on verra qu’il peut se sous-exposer un peu. Le mode Portrait ne compromet pas le gros plan, mais le flou est également quelque peu radical.

Mode portrait (avant).

Désireux de presser davantage le processeur et les caméras

Le Xiaomi Mi 11 nous laisse de bons sentiments pour l’instant, en tenant compte de ce qui a été promis et de ce que nous avons pu tester pour l’instant, même s’il faudra voir comment l’autonomie et le reste des paramètres restent en utilisation continue. C’est un mobile bien construit qui répond à certains minimums qui peuvent représenter une réclamation importante avec un prix de départ de 749 euros, comme la résolution WQHD + ou la compatibilité HDR10 +.

Il s’est bien comporté en jouant et en lecture multimédia. La le son stéréo est apprécié, sans être la plus haute qualité que nous ayons testée, et l’écran avec des cadres assez réduits permet de regarder une vidéo ou d’en lire une satisfaisante et l’expérience est à la hauteur des attentes.