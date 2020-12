Xiaomi Mi 11 maintenant officiel avec Snapdragon 888 SoC, écran 2K WQHD AMOLED et plus

Xiaomi a lancé hier Xiaomi Mi 11 en Chine, alimenté par le nouveau SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Notamment, Mi 11 est le premier smartphone à être équipé du SoC Snapdragon 888 lancé par Xiaomi. On s’attend à ce que plusieurs autres OME lancent leurs prochains smartphones en 2021, équipés du dernier SoC Snapdragon 888.

Maintenant, parlons du nouveau Mi 11 de Xiaomi, l’appareil car ses plus grands points forts viennent bien sûr du dernier SoC Snapdragon 888, mais il y a quelques nouvelles spécifications et fonctionnalités que l’on trouverait dans le nouveau Mi 11.

Parlons d’abord de l’écran, le nouveau Mi 11 est livré avec un écran OLED Quad incurvé AMOLED Quad de 6,81 pouces 2K WQHD (1440 × 3200 pixels), qui est le meilleur écran jamais conçu sur un smartphone. Découvrez les principales fonctionnalités d’affichage ci-dessous.

OLED à quatre courbes de 6,81 pouces

Résolution 2K

Luminosité maximale de 1500 nits

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz

515ppi

Matériaux luminescents E4

Gorille de Corning – Victus

HDR10Plus

Afficher Mate A +

Gamme de couleurs DCI-P3

Estimation de mouvement

Motion Compensation (MEMC) (vue sur le OnePlus 8 Pro plus tôt)

En parlant de SoC, le Mi 11 est livré avec Snapdragon 888 SoC, couplé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Le téléphone fonctionne sur le dernier Android 11 prêt à l’emploi.

Sur le devant de la caméra, le nouveau Xiaomi Mi 11 arbore une configuration de triple caméra arrière comprenant une macro 108MP + 13MP Wide + 5MP Tele, à l’avant, le Mi 11 dispose d’une caméra selfie 2MP. Les options de connectivité incluses sont 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, GPS / A-GPS, NFC, infrarouge (IR) et un port USB Type-C. Le téléphone est également livré avec des haut-parleurs stéréo audio Harman Kardon et un capteur d’empreintes digitales intégré.

Pour alimenter l’appareil, il existe une batterie de 4600 mAh prenant en charge la charge filaire Mi TurboCharge 55 W et la charge sans fil 50 W. Il existe également une prise en charge de la charge inversée sans fil de 10 W.

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Mi 11

Xiaomi a lancé le Mi 11 en Chine au prix de 3999 CNY (environ 45000 roupies) pour la variante de stockage de 8 Go de RAM et de 128 Go, tandis que le modèle de stockage de 8 Go de RAM + 256 Go porte un prix de 4299 CNY (environ 48300 Rs). Il existe également une variante de stockage de 12 Go de RAM + 256 Go au prix de 4699 CNY (environ 52 800 Rs).

Prix ​​Xiaomi Mi 11

8 Go + 128 Go: 3999 ¥ / 44 980 ₹ / 500 €

8 Go + 256 Go: 4299 ¥ / 48350 ₹ / 538 €

12 Go + 256 Go: 4 699 ¥ / 52 850 ₹ / 588 €

Le téléphone est maintenant disponible en précommande en Chine, avec une vente prévue pour le 1er janvier. Il sera disponible en verre givré antireflet (AG) dans les couleurs Horizon Blue, Frost White et Midnight Grey. Notamment, Xiaomi n’a fourni aucun détail sur le lancement mondial du Mi 11.

Que pensez-vous du smartphone Mi 11 nouvellement lancé, ce que vous avez le plus aimé, le prix, le design, les spécifications ou autre chose?