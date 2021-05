Xiaomi Mi 11 Lite contre Redmi Note 10 Pro ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Nous vous montrons le Xiaomi Mi 11 Lite et le Redmi Note 10 Pro en comparaison. Les deux smartphones sont des alternatives bon marché aux produits phares de Xiaomi, mais lequel vaut le plus? Notre comparaison vous indique où les téléphones portables ont leurs forces et leurs faiblesses. De cette façon, la décision d’achat est garantie pour vous être plus facile.

Avant d’entrer dans les détails, voici un aperçu clair des spécifications les plus importantes des smartphones.



Le Redmi Note 10 Pro de l’avant et de l’arrière (© 2021 Xiaomi)







Affichage: Écran AMOLED de 6,67 pouces (2400 x 1080 pixels)

Écran AMOLED de 6,67 pouces (2400 x 1080 pixels) Chipset: Qualcomm Snapdragon 732G

Qualcomm Snapdragon 732G RAM: 6 Go / 8 Go de RAM

6 Go / 8 Go de RAM Espace de stockage: 64 Go / 128 Go

64 Go / 128 Go Caméra quadruple: Grand angle (108 MP), ultra grand angle (8 MP), capteur macro (5 MP), capteur de profondeur (2 MP)

Grand angle (108 MP), ultra grand angle (8 MP), capteur macro (5 MP), capteur de profondeur (2 MP) Caméra frontale: Grand angle (16 MP)

Grand angle (16 MP) Batterie: 5020 mAh

5020 mAh Système opérateur: MIUI 12 basé sur Android 11 pré-installé départ usine

MIUI 12 basé sur Android 11 pré-installé départ usine Connexions: USB-C, prise audio

Design: le look standard

D’un point de vue purement externe, il n’y a pas de différences trop importantes entre le Mi 11 Lite et le Redmi Note 10 Pro. Les deux s’appuient sur des écrans plats presque sans bordure avec une découpe perforée pour la caméra frontale. Avec le Mi 11 Lite, il se trouve dans le coin supérieur gauche, avec le Redmi Note 10 Pro au centre sur le bord supérieur. Sur les dos vitrés, vous pouvez voir le module caméra sur les deux smartphones dans le coin supérieur gauche. Avec le Mi 11 Lite, il est en forme de cube, avec le Redmi Note 10 Pro, il est disposé en cuboïde.

Le Xiaomi Mi 11 Lite mesure 160,5 x 75,7 x 6,8 mm, ce qui le rend légèrement plus petit que le Redmi Note 10 Pro, qui mesure 164 x 76,5 x 8,1 mm. Cependant, les quelques millimètres ne font pas de différence significative. C’est un peu différent en ce qui concerne le poids. À 157 g, le Mi 11 Lite pèse nettement moins que le 193 g Redmi Note 10 Pro. En raison de son poids plus élevé, le smartphone a l’air plus précieux, mais aussi un peu plus lourd.

Xiaomi a fourni une protection suffisante pour les deux smartphones. Le Mi 11 Lite est protégé par Gorilla Glass 6 à l’avant, tandis que le Redmi Note 10 Pro utilise Gorilla Glass 5. Les deux verres de protection se caractérisent par leur haute résistance aux rayures et à la rupture. De plus, les smartphones ont une certification IP53, ce qui nous indique que ni la poussière ni les éclaboussures d’eau ne peuvent pénétrer.

Affichage: avec Xiaomi, les Hertz battent plus vite

Xiaomi a beaucoup à offrir en termes d’équipement d’affichage. Le Mi 11 Lite utilise un panneau AMOLED de 6,55 pouces dans un format mince 20: 9. Grâce à la résolution Full HD Plus et à la fréquence d’images de 90 Hertz, l’image est particulièrement nette et fluide. Les jeux en bénéficient en particulier, mais les films et les vidéos sont également beaux à l’écran. De plus, il existe une variance de couleur élevée et une excellente luminosité, grâce auxquelles vous avez toujours tout en vue.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro a encore plus à offrir. Le panneau AMOLED de 6,67 pouces est livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz, ce qui rend l’image encore plus fluide. La résolution est identique à 2400 x 1080 pixels, tout comme le format 20: 9. Mais la luminosité maximale de 1200 nits est bien meilleure par rapport aux 800 nits du Mi 11 Lite. Il faut cependant mentionner que ces grandes différences sur le papier font peu de différence pour le profane dans la vie de tous les jours.

Performance: assez pour la vie de tous les jours

En termes de performances, Xiaomi a configuré le Mi 11 Lite et le Redmi Note 10 Pro à l’identique. Les deux smartphones sont équipés d’un processeur Snapdragon 732G, qui n’est pas extrêmement rapide avec une fréquence d’horloge maximale de 2,3 GHz, mais ne devrait pas avoir de problèmes avec la plupart des applications. Cependant, avec des jeux 3D complexes, vous devez vous préparer à des temps de chargement légèrement plus longs.

Cependant, les smartphones Xiaomi sont capables de faire du multitâche. Les deux ont 6 Go de RAM dans la variante la moins chère et 8 Go dans la variante la plus chère. Il n’y a donc aucun problème à utiliser plusieurs applications en même temps. Il y a suffisamment d’espace pour les applications et les médias grâce à l’espace de stockage optionnel de 64 Go ou 128 Go. Étant donné que les deux smartphones ont un emplacement pour carte microSD, vous pouvez facilement augmenter la capacité afin qu’il y ait de la place pour toutes les photos, vidéos et jeux.

Comparaison des caméras: triple ou quadruple caméra?

En ce qui concerne l’équipement de caméra, vous pouvez choisir entre trois capteurs ou un module avec quatre objectifs. Le Xiaomi Mi 11 Lite utilise un grand angle de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP. En revanche, il y a le Redmi Note 10 Pro avec un grand angle de 108 MP, un ultra grand angle de 8 MP, une macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.



(© 2021 Xiaomi)







La caméra quad du Redmi Note 10 Pro Ce sont beaucoup de chiffres, mais que signifient-ils? Tout d’abord, nous pouvons affirmer que le Mi 11 Lite et le Redmi Note 10 Pro ont de nombreux objectifs différents prêts pour toutes les situations photo imaginables. Avec le capteur ultra grand angle, vous préférez prendre des photos de groupes de personnes, de paysages ou d’architecture et avec le capteur macro vous prenez des photos détaillées de petits objets. Grâce à la haute résolution des principaux capteurs, les images sont également très nettes. Les smartphones enregistrent des vidéos en 4K net à un maximum de 30 ips. Avec une résolution Full HD inférieure, des enregistrements en 60 ips fluides et même des vidéos au ralenti sont possibles. La caméra frontale des téléphones Xiaomi s’enclenche à 16 MP chacun et devrait donc offrir de bons selfies, mais pas excellents. Batterie: un champion d’endurance se montre Dans la catégorie endurance, nous annonçons un vainqueur clair pour la première fois. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est équipé d’une énorme batterie de 5020 mAh qui dure en moyenne deux à deux jours et demi avant que le smartphone ne doive être à nouveau connecté au câble de charge. La plus petite batterie de 4250 mAh du Mi 11 Lite, en revanche, ne dure qu’environ un jour et demi à un maximum de deux jours. Bien qu’ils diffèrent en termes d’endurance, les smartphones Xiaomi ont quelque chose en commun. Grâce à la fonction de charge rapide de 33 watts, ils peuvent être rechargés rapidement à tout moment. La batterie vide se remplit jusqu’à un niveau de charge d’environ 60% en seulement 30 minutes. Malheureusement, les smartphones ne sont pas capables de charger sans fil ou de charger inversé. Mais ce n’était pas à prévoir dans cette gamme de prix. Conclusion: victoire serrée pour le Redmi Note 10 Pro La comparaison du Xiaomi Mi 11 Lite avec le Redmi Note 10 Pro a montré que les différences entre les smartphones sont marginales. Ils se ressemblent, sont équipés d’écrans de qualité comparable et utilisent le même processeur en termes de performances. En termes d’équipement photo, le Redmi Note 10 Pro propose un capteur supplémentaire, ce qui est un avantage dans la photographie de tous les jours, même si l’objectif supplémentaire est rarement utilisé. Ce n’est qu’en termes d’endurance que le Mi 11 Lite est visiblement inférieur. Le petit avantage technique du Redmi Note 10 Pro se reflète également dans le prix. Le smartphone coûte actuellement environ 280 euros et donc environ 15 euros de plus que le Mi 11 Lite, disponible à partir de 265 euros. Cependant, nous pensons qu’il vaut mieux payer un peu plus et en obtenir plus.









accord

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLEU Allnet XL 8 Go + 2 Go

+ Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic 2 mensuel / 24 mois: 17,99 €

15,99 au magasin