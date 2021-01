Xiaomi Mi 11 Lite aurait un meilleur écran que l’iPhone 12

Quelles sont les fonctionnalités du Xiaomi Mi 11 Lite? Plusieurs fuites récentes jettent un peu la lumière sur les spécifications de la prochaine ramification du Xiaomi Mi 11. En conséquence, un smartphone de la classe moyenne supérieure nous attend – avec quelques fonctionnalités spéciales.

Le Xiaomi Mi 11 Lite serait apparu auprès de l’autorité de régulation des États-Unis (FCC), rapporte GizmoChina. Le smartphone avec le numéro d’identification « M2101K9AG » aurait une batterie d’une taille de 4250 mAh, qui prend en charge la technologie de charge rapide avec 33 watts.

Le successeur direct du Xiaomi Mi 10 Lite doit apparaître dans deux versions de mémoire: avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage. Le système d’exploitation MIUI version 12, basé sur Android, est préinstallé sur le Xiaomi Mi 11 Lite. L’appareil doit également prendre en charge Bluetooth 5.1.

Xiaomi Mi 11 Lite: affichage à 120 Hz

Il y a plus d’informations sur le Xiaomi Mi 11 Lite provenant d’une source inhabituelle: un YouTuber du Vietnam a récemment non seulement mentionné les spécifications dans une vidéo, mais a également montré le smartphone dans des images rendues. Vous pouvez trouver la vidéo sous ce paragraphe. Selon lui, le chipset milieu de gamme Snapdragon 732G de Qualcomm est installé comme lecteur.

L’affichage du Xiaomi Mi 11 Lite est susceptible d’être une particularité: selon le YouTuber, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette haute fréquence, particulièrement bénéfique pour les animations et les applications graphiquement complexes, distingue les produits phares d’Android en 2020 – et le Xiaomi Mi 10T Lite. Même l’iPhone 12 n’a pas un taux de rafraîchissement aussi élevé.

… et un prix inférieur à 400 euros

Le Xiaomi Mi 11 Lite offrirait un triple appareil photo avec des objectifs d’une résolution de 64, 8 et 5 MP. Une « caméra perforée » est disponible pour les selfies à l’avant. La sortie du smartphone milieu de gamme devrait avoir lieu en mars 2021. Le prix de lancement sur le marché est d’environ 325 €. Xiaomi pourrait également commercialiser le smartphone sous le nom de «Poco F2» dans certaines régions.

Fin décembre 2020, la société chinoise a présenté son nouveau smartphone haut de gamme avec le Xiaomi Mi 11. On ne sait toujours pas quand l’appareil sera également disponible en Europe. Début janvier 2021, Xiaomi a lui-même publié un teaser selon lequel la sortie européenne devrait avoir lieu « prochainement ».

Il est au moins probable que nous puissions obtenir le Mi 11 avant la version Lite en mars. Le Xiaomi Mi 11 Pro est quant à lui attendu pour la mi-février, comme il devrait apparaître après les célébrations du Nouvel An chinois. Au cours du premier trimestre 2021, nous devrions pouvoir voir toutes les versions du smartphone.