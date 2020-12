Xiaomi Mi 11: les premières photos du nouveau produit phare sont apparues

Xiaomi pourrait présenter les Mi 11 et Mi 11 Pro en décembre. Le Mi 11 est maintenant apparu à l’état sauvage et nous le voyons bien à travers quelques photos. Le dégradé bleu chic et une grande base de caméra à l’arrière sont frappants.

Une fois de plus, c’est le célèbre leaker IceUniverse, qui divulgue des informations sur un appareil de pointe. Cette fois, il s’agit du Mi 11 de Xiaomi. L’appareil est sur le point d’être dévoilé et les premiers téléphones de test sont probablement déjà entre les mains des employés de Xiaomi. Un tel téléphone portable peut être vu sur certaines photos et le leaker est « sûr à 100% » qu’il s’agit du Mi 11.

Xiaomi a-t-il amélioré la caméra 108 MP?

Les images correspondent parfaitement aux graphiques de rendu précédemment divulgués qui montrent supposément le Mi 11. La base de la caméra avec trois objectifs, dont l’un est nettement plus petit que les deux autres, est frappant. Les objectifs les plus grands sont probablement l’appareil photo ultra grand angle et le capteur 108 MP, qui sont au cœur des produits phares de Xiaomi depuis 2020. Le petit objectif restant est probablement destiné aux photos macro.

Un appareil photo aussi large peut ne pas plaire à tout le monde à première vue, mais sa taille apporte des avantages lors de la prise de photos. Parce que les objectifs plus grands laissent passer plus de lumière vers le capteur, ce qui garantit une meilleure dynamique et des images plus belles dans l’obscurité. En ce qui concerne le mode nuit, Xiaomi n’est pas encore tout à fait au même niveau que les meilleurs smartphones de Samsung, Huawei ou Apple, donc une amélioration serait la bienvenue.

Présentation en décembre

La rumeur veut que le 29 décembre, Xiaomi présentera les Mi 11 et Mi 11 Pro. Les deux appareils sont équipés du Snapdragon 888, comme la société l’a confirmé lors du dévoilement du meilleur chipset. Des écrans OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz sont attendus des deux modèles, mais les informations officielles ne sont pas encore disponibles.