Xiaomi Mi 11: la sortie en Europe aura-t-elle encore lieu en janvier 2021?

Quand pouvons-nous acheter officiellement le Xiaomi Mi 11 en Europe? Le nouveau smartphone haut de gamme est déjà disponible en Chine – les ventes ont commencé juste après le lancement. Dans ce pays, un peu de patience est encore de mise. Cependant, la sortie pourrait avoir lieu prochainement.

Xiaomi lui-même a maintenant nourri l’espoir que l’attente du Xiaomi Mi 11 pourrait bientôt prendre fin. La société a publié une affiche qui se lit comme suit: « Mi 11 Series Global Launch Coming Soon ». Librement traduit cela signifie: Le lancement sur le marché du Xiaomi Mi 11 dans le monde devrait avoir lieu bientôt.

Bien sûr, cette déclaration laisse une certaine marge de manœuvre à Xiaomi. Immédiatement après la présentation du meilleur smartphone, il a été dit qu’en Europe, nous devrons peut-être même attendre fin février ou début mars 2021 pour le Xiaomi Mi 11. Néanmoins, l’affiche qui vient d’être publiée indique que cela pourrait être si loin en janvier.

Xiaomi Mi 11 un succès en Chine

En Chine, le Xiaomi Mi 11 est apparemment très bien accueilli après sa sortie. Selon GSMArena, Xiaomi a pu vendre 350000 unités du smartphone en cinq minutes. Dans le pays d’origine du fabricant, les ventes officielles ont commencé le 1er janvier 2021. Reste à savoir comment le smartphone l’emportera sur la concurrence à long terme: l’iPhone 12 n’est pas seulement une référence en termes de prix; et à la mi-janvier, Samsung lance son nouveau téléphone mobile haut de gamme dans la course avec le Galaxy S21.

Mer 11 Pro uniquement en février

Xiaomi a présenté le successeur du Xiaomi Mi 10 au public fin décembre 2020. Le Xiaomi Mi 11 est le premier smartphone du marché à utiliser le nouveau chipset haut de gamme Snapdragon 888 comme lecteur. Une particularité du smartphone est le grand écran, qui mesure 6,81 pouces de diagonale. Dans le même temps, le téléphone portable est relativement mince et léger.

On peut également se demander quand on peut s’attendre au Xiaomi Mi 11 Pro. Le produit phare était complètement absent de l’événement Xiaomi à la fin du mois de décembre. Selon les rumeurs, le smartphone sortira pour les célébrations du Nouvel An chinois, qui auront lieu à la mi-février. J’espère que nous pouvons acheter le modèle standard à l’avance.