XIaomi Mi 11: la caméra a fui – cette photo est-elle un avant-goût de 2020?

Une photo présumée du prochain Xiaomi Mi 11 a été divulguée sur la plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo. Le module caméra intégré devrait être intéressant ici.

La photo rappelle une affiche Mi-11, également récemment apparue sur Weibo. Dans la nouvelle image, vous devriez voir le module caméra du futur Xiaomi Mi 11. Apparemment, deux capteurs plus gros y sont intégrés. Il y a alors une lentille plus petite à côté. Tout est entouré d’une unité carrée et arrondie.

La photo du Xiaomi Mi 11 est-elle réaliste?

À première vue, il semble qu’un employé a rapidement pris une photo du prochain Mi 11 et l’a publiée sur le Web. Mais on ne peut pas exclure qu’en fin de compte, il ne s’agisse que d’une image rendue par un fan.

Parce que surtout aux moments où un nouveau smartphone est dans les starting-blocks et qu’il n’y a pratiquement aucune information à ce sujet, les rumeurs roulent et tout d’un coup des images supposées apparaissent partout. Cela pourrait également s’appliquer au Xiaomi Mi 11 ici et la prudence est donc de rigueur quant à sa crédibilité. Cependant, nous ne voulions pas vous cacher les images.

Nous savons qu’à partir du mer.11

Nous ne sommes pas complètement dans le noir: entre autres, nous savons que le Xiaomi Mi 11 sera le premier smartphone équipé du nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm et prend donc également en charge la 5G. Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a également annoncé dans une vidéo que l’appareil « sera disponible très prochainement ». En théorie, la publication serait possible ce mois-ci.

Ce qui mijote encore dans le moulin à rumeurs, ce sont les spécifications techniques restantes et la conception. Le Mi 11 devrait apparaître avec un écran 120Hz QHD + et disposer d’une caméra offrant une résolution de 200 MP. Les deux seraient une mise à niveau significative par rapport au Xiaomi Mi 10.

En ce qui concerne le design, il a été dit que le Xiaomi Mi 11 a un écran plat, tandis que l’écran du Mi 11 Pro est légèrement incurvé. Nous devrions en savoir plus sous peu lorsque Xiaomi présentera officiellement la série Mi-11. Ensuite, nous verrons également quelles rumeurs se sont finalement réalisées.