Xiaomi Mi 11 devrait surpasser l’iPhone 12 Pro et apparaître bientôt

Peu de temps avant la sortie du Xiaomi Mi 11: il y a de plus en plus de signes que Xiaomi tient sa promesse – et lance le premier smartphone avec Snapdragon 888 sur le marché. Mais le nouveau produit phare pourrait vraiment briller dans un domaine complètement différent.

Le Xiaomi Mi 11 devrait proposer un affichage qui éclipse même l’écran de l’iPhone 12 Pro, rapporte GizChina. Les informations proviennent du compte Weibo Digital Chat Station, connu pour ses fuites. En conséquence, le smartphone dispose d’un écran OLED de Samsung qui se dissout en QHD +. Le taux de rafraîchissement adaptatif de l’écran atteint supposément jusqu’à 120 Hz.

Selon l’expert des fuites, l’écran du Xiaomi Mi 11 devrait également être très lumineux et offrir de nombreuses couleurs (« couleur 10 bits »). On parle d’une luminosité allant jusqu’à 1500 cd / m2. A titre de comparaison: l’iPhone 12 Pro n’a qu’un maximum de 1200 cd / m2.

Puce rapide, super appareil photo

Le Xiaomi Mi 11 ne devrait pas seulement être le premier smartphone du marché à utiliser le nouveau chipset haut de gamme Snapdragon 888. Qualcomm aurait également accordé à Xiaomi un certain degré d’exclusivité jusqu’à ce qu’il y ait un autre smartphone avec la puce. Si les rumeurs sont vraies, cette période ne devrait pas être particulièrement longue: le Mi 11 est attendu pour la fin de 2020 – mais le Galaxy S21 devrait apparaître en janvier. En conséquence, cette rumeur doit être traitée avec prudence.

Le Xiaomi Mi 11 aura très probablement un excellent appareil photo. La rumeur dit que non seulement la structure est exceptionnelle; L’appareil photo pourrait également établir des normes complètement nouvelles en termes de résolution sur le marché des smartphones.

Design différent

De nombreux acheteurs potentiels trouveront intéressant de voir comment le Xiaomi Mi 11 est conçu. Au moins, le modèle Pro devrait apparemment avoir un écran légèrement incurvé sur le (s) côté (s). La version standard, en revanche, aurait un écran plat.

Si les dernières rumeurs sont vraies, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le meilleur smartphone. Peut-être que le smartphone finira par se trouver sous le sapin de Noël avec un ou deux fans d’Apple. D’ici là, vous pouvez retrouver toutes les rumeurs sur le Xiaomi Mi 11 (Pro) dans notre aperçu sur le sujet.