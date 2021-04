Xiaomi Mi 11: C’est pourquoi MIUI 12.5 est encore longtemps à venir ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Les mises à jour Android ne sont généralement pas trop longues à venir de Xiaomi. La situation était différente récemment avec la mise à jour de l’interface utilisateur MIUI 12.5. Le Xiaomi Mi 11 l’attend toujours. Le fabricant chinois de smartphones a donc connu une tempête de merde et vous demande désormais votre compréhension.

C’est un peu décevant: le Xiaomi Mi 11, qui a récemment fêté son entrée sur le marché, doit pour l’instant se passer de MIUI 12.5. Les autres variantes du Mi 11 apparaîtront également avec l’ancienne version de l’interface utilisateur, qui, cependant, est déjà basée sur Android 11. C’est dommage car le nouveau MIUI 12.5 inclut quelques améliorations. Entre autres choses, des animations révisées, des mesures de protection des données et la possibilité de désinstaller des applications auparavant non supprimables. Selon GizChina, la société donne la balle à Google.

affichage







Xiaomi Mi 11 5G

+ o2 gratuit M 20 Go Caméras de qualité studio (Appareil photo principal 108 MP avec OiS)

Affichage sans compromis (vaste gamme de couleurs et affichage fluide)

Volume de données LTE de 20 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s)

Android 11 devrait être à blâmer – pourquoi?

MIUI 12.5 est en fait une interface utilisateur au-dessus du système d’exploitation Android. Cependant, des ajustements sont nécessaires, par exemple pour assurer les performances et la stabilité du smartphone. Xiaomi est actuellement aux prises avec cela et affirme qu’il n’est pas facile d’adapter des applications tierces à Android 11.

Contrairement aux déclarations de la société, le problème ne semble pas être Android 11, mais MIUI 12.5 lui-même.Après tout, les nouveaux smartphones de Xiaomi ont déjà la dernière version du système d’exploitation de Google. La nouvelle interface utilisateur semble contenir trop de changements et d’ajustements. Il n’est donc pas étonnant que Xiaomi doive consacrer beaucoup de temps et de travail au développement.

Mots sobres de l’équipe de développement

Le fabricant chinois de smartphones confirme ces hypothèses, au moins indirectement, et souligne que l’équipe travaille intensivement sur l’optimisation et l’adaptation des différents modèles de performances. De grands progrès auraient été réalisés chaque semaine. Malgré tout, ils ont encore une montagne de travail à faire. Les problèmes entre le smartphone et le système sont trop complexes.

Quand pouvons-nous nous attendre à MIUI 12.5?

Selon le calendrier de MIUI 12.5, annoncé par Xiaomi lors de la diffusion en direct du lancement mondial du Xiaomi Mi 11, le smartphone doit être équipé de la nouvelle interface utilisateur entre avril et mai. Après cela, la mise à jour de tous les autres modèles devrait suivre. Reste à voir dans quelle mesure Xiaomi pourrait s’écarter de son calendrier.









accord

Xiaomi Mi 11 5G

+ o2 gratuit M 20 Go