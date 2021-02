Xiaomi Mi 11 avec SoC Snapdragon 888, 8 Go de RAM lancés dans le monde, spécifications de prix et disponibilité

Xiaomi a lancé lundi son dernier smartphone phare Xiaomi Mi 11 sur le marché mondial. Notamment, Mi 11 est le premier smartphone à être équipé du SoC Snapdragon 888 récemment lancé par Qualcomm. Xiaomi Mi 11 a été officiellement lancé en Chine l’année dernière en décembre 2020 et la société a maintenant lancé l’appareil dans le monde entier en commençant par le marché européen.

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Mi 11

Le prix du Mi 11 a été fixé à 749 EUR (environ 65800 Rs) pour la variante de stockage 8 Go + 128 Go, tandis que le modèle de stockage 8 Go + 256 Go est au prix de 799 EUR (environ 70100 Rs). Il sera disponible sur le marché européen dans les options de couleur Cloud White, Horizon Blue et Midnight Grey.

Parallèlement au Mi 11 régulier, Xiaomi a également lancé une édition spéciale du smartphone Mi 11 qui sera bientôt disponible. Il n’y a pas encore de détails sur sa date de lancement en Inde.

Spécifications du Xiaomi Mi 11

Mi 11 est livré avec un écran OLED incurvé AMOLED Quad 6,81 pouces 2K WQHD (1440 × 3200 pixels), qui est le meilleur écran jamais conçu sur un smartphone. Découvrez les principales fonctionnalités d’affichage ci-dessous.

OLED à quatre courbes de 6,81 pouces

Résolution 2K

Luminosité maximale de 1500 nits

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz

515ppi

Matériaux luminescents E4

Gorille de Corning – Victus

HDR10Plus

Afficher Mate A +

Gamme de couleurs DCI-P3

Estimation de mouvement

Motion Compensation (MEMC) (vue sur le OnePlus 8 Pro plus tôt)

Mi 11 est livré avec Snapdragon 888 SoC, couplé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Le téléphone fonctionne sur le dernier Android 11 prêt à l’emploi. Notamment, Mi 11 en Chine a été lancé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Sur le devant de la caméra, le nouveau Xiaomi Mi 11 arbore une configuration de triple caméra arrière comprenant une macro 108MP + 13MP Wide + 5MP Tele, à l’avant, le Mi 11 dispose d’une caméra selfie 2MP.

Les options de connectivité incluses sont 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, GPS / A-GPS, NFC, infrarouge (IR) et un port USB Type-C. Le téléphone est également livré avec des haut-parleurs stéréo audio Harman Kardon et un capteur d’empreintes digitales intégré.

Il y a une batterie de 4600 mAh sur l’appareil qui prend en charge le chargement filaire Mi TurboCharge 55 W et sans fil 50 W. Il existe également une prise en charge de la charge inversée sans fil de 10 W.

Pour rappel, Xiaomi a lancé Mi 11 en Chine en décembre de l’année dernière, 2020.