Xiaomi Mi 10T (Pro): La mise à jour MIUI 12.5 vous parvient – 45secondes.fr.de

MIUI 12.5 est disponible en Chine depuis décembre 2020. Ce qui semblait être une éternité plus tard, la mise à jour est désormais également apparue en Europe pour les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro (testés). Tout est dans le patch – c’est ainsi que vous le téléchargez.

Xiaomi avait initialement prévu une sortie en mai pour le Mi 10T (Pro). Quelques mois plus tard, l’attente est enfin terminée. Enfin, le train de mise à jour roule pour le conseil de prix de la classe supérieure : MIUI 12.5 atteint les utilisateurs européens pour les deux appareils, rapporte YTECHB.

affichage









Xiaomi Mi 10T Pro

+ o2 M Boost gratuit 40 Go

+ Balance de fitness Xiaomi et montre intelligente Xiaomi 1 mois de Go illimités gratuits ! (Premier mois avec volume de données illimité)

Appareil photo ultra net (caméra triple AI 108 MP / 64 MP)

40 Go de volume de données LTE (jusqu’à 225 Mbit/s)

Télécharger plus de 3 Go

La mise à jour portant le numéro de version 12.5.1.0.RJDEUXM est basée sur Android 11 et fait un peu plus de 3 Go. Un téléchargement au sein du WLAN domestique est donc recommandé. Sauf si vous avez un tarif avec un volume de données particulièrement important (ou illimité).

Installer la mise à jour Xiaomi Malheureusement, une mise à jour n’est disponible que sur tous les appareils avec iOS d’Apple. Les fabricants d’Android, quant à eux, déploient leurs mises à jour par vagues. Il se peut donc que vous deviez attendre un peu pendant que Xiaomi s’occupe déjà des autres. Vous pouvez savoir si le fabricant a déjà stocké MIUI 12.5 sur votre appareil comme ceci : Vous pouvez trouver le package de téléchargement dans les paramètres de votre Xiaomi Mi 10T (Pro).

Là, appuyez sur « Mon appareil » et sélectionnez l’élément « Version MIUI ».

Ici, vous pouvez aller à « Vérifier la mise à jour ».

Si la mise à jour est déjà disponible pour votre téléphone mobile, vous pouvez maintenant appuyer sur « Télécharger ».

Ce que MIUI 12.5 apporte à votre Xiaomi Mi 10T (Pro)

Avec la mise à jour vers MIUI 12.5, votre smartphone devrait, entre autres, fonctionner plus rapidement et répondre plus rapidement aux gestes. Selon le journal des modifications, l’interface utilisateur de Xiaomi est également plus légère, plus rapide et plus durable. Il existe également de nombreuses autres fonctionnalités à bord du MIUI 12.5. Plus récemment, le fabricant de ce pays a déjà fourni le Xiaomi Mi 11 Ultra avec MIUI 12.5.