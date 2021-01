Xiaomi Mi 10i, un mobile de milieu de gamme qui surprend avec son appareil photo de 108 mégapixels et sa 5G à un prix raisonnable

Cinq jours se sont écoulés en 2021 et nous avons déjà un nouveau mobile Xiaomi en circulation: le Xiaomi Mi 10i. Ou pas si nouveau puisque, en réalité, il s’agit d’une adaptation du Xiaomi Mi 10T Lite pour le marché indien. Bien sûr, avec du matériel de haut niveau: Écran Snapdragon 750G, FHD + avec fréquence de 120 Hz, Caméra arrière de 108 mégapixels et bien plus encore.

Le catalogue de Xiaomi en matière de téléphones mobiles pourrait bien être chaotique, surtout si nous essayons de considérer tous les téléphones qu’il distribue dans le monde en même temps. Des modèles pour tous les pays, certains qui restent sur un territoire spécifique et téléphones qui changent de nom lors du franchissement des frontières, comme c’est le cas avec le récent Xiaomi Mi 10i. Connu pour sa conception et ses fonctionnalités sans perdre son attrait après avoir été renommé.

Fiche technique Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10i écran IPS 6,67 «

Full HD +

120 Hz

Réponse tactile de 240 Hz Dimensions et poids 165,38 x 76,8 x 9 mm

214,5 g Processeur Muflier 750G RAM 6/8 Go Espace de rangement 128 Go Caméra frontale 16 MP f / 2,45 Caméra arrière 108 MP f / 1,75

8 MP f / 2,2 UGA

Macro 2 MP

Bokeh de 2 MP Tambours 4820 mAh

Charge rapide de 33 W Système opératif MIUI

Android Connectivité 5G

Wifi

Bluetooth

USB-C

Infrarouge

NFC

Minijack Autres Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Haut-parleurs stéréo

Verre Corning Gorilla 5 Prix À partir de 245 euros pour changer

Excellent équilibre de matériel à un prix raisonnable

Il ne fait aucun doute que le Xiaomi Mi 10i est un téléphone qui suit strictement le mantra de la marque: fonctionnalités exceptionnelles à un prix raisonnable. Comme avec le Xiaomi Mi 10T Lite, le Mi 10i maintient un processeur plus que solvant avec prise en charge des réseaux 5G, le Snapdragon 750G. De plus, il est livré avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’écran du nouveau téléphone s’élève à 6,67 pouces. C’est un Panneau LCD IPS avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, réponse tactile de 240 Hz, Résolution FHD + (2 400 x 1 080 pixels) et un trou pour la caméra frontale de 16 mégapixels. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté droit du Xiaomi Mi 10i, sur le bouton d’alimentation.

En plus de la caméra frontale de 16 mégapixels, le Xiaomi Mi 10i mise sur un module arrière quadruple dans lequel Le capteur principal de 108 mégapixels se distingue par sa supériorité numérique. Ceci est complété par un appareil photo grand angle de 8 mégapixels et les appareils photo «de remplissage» habituels: profondeur et macro, tous deux de 2 mégapixels. Le casting photographique est complété par l’application photo MIUI et tous ses modes inclus, de la nuit au portrait.

La 5G est notoire dans le Xiaomi Mi 10i, également le Batterie de 4820 mAh et charge rapide de 33 W. En outre, le téléphone comprend des haut-parleurs stéréo, propose un GPS bi-bande et Galileo, un émetteur infrarouge, une prise jack 3,5 mm et NFC. Le casting est complété avec Android 10 et MIUI 12.

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Mi 10i

Ce modèle est exclusif à l’Inde et, du moins pour le moment, il restera dans ce pays. Là, il peut être acheté à partir du 8 janvier dans les versions et les prix suivants:

Xiaomi Mi 10i 6 + 128 Go : 21 999 roupies indiennes, 245 euros au change.

: 21 999 roupies indiennes, 245 euros au change. Xiaomi Mi 10i 8 + 128 Go: 23 999 roupies indiennes, 267 euros à changer.

Plus d’informations | Xiaomi