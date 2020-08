Xiaomi Mi 10 Ultra: les photos montrent le meilleur smartphone peu de temps avant sa sortie

Voici à quoi devrait ressembler l’appareil photo du Xiaomi Mi 10 Ultra: des images circulent actuellement sur Internet qui montreraient l’arrière du smartphone phare. Si les photos montrent l’appareil qui a longtemps été appelé le «Xiaomi Mi 10 Pro +» dans la rumeur, un appareil photo extraordinaire nous attend.

Selon les images divulguées, le Xiaomi Mi 10 Ultra proposera un appareil photo principal doté de quatre objectifs. Selon GizChina, la lentille supérieure est une lentille périscope. Pour souligner l’importance de ce composant, Xiaomi lui a donné une bordure argentée. Le mot «120X» indique que la caméra permet en fait un zoom 120x. Vous pouvez trouver un tweet avec une image ci-dessous dans cet article.

Xiaomi Mi 10 Ultra: sous le signe du 120

Selon les rumeurs, le nombre «120» devrait jouer un rôle encore plus grand dans l’équipement du Xiaomi Mi 10 Ultra: l’affichage du smartphone devrait, par exemple, offrir le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela rend l’écran particulièrement adapté pour jouer à des animations et à des jeux.

On prétend que vous pouvez recharger le Xiaomi Mi 10 Ultra très rapidement: la fonction de charge rapide pourrait supporter une puissance de 120 watts. Avec lui, vous pouvez charger complètement une batterie de 4000 mAh en moins d’un quart d’heure. Cependant, la technologie présente également un inconvénient: la capacité de la batterie diminue plus rapidement qu’avec un chargeur moins puissant.

Beaucoup de stockage, prix élevé

Le Xiaomi Mi 10 Ultra devrait apparaître dans différentes variantes de mémoire. Ici aussi, Xiaomi s’appuie sur des chiffres élevés: la RAM devrait être de 8, 12 ou même 16 Go selon la variante d’équipement, comme le rapporte 91mobiles. 128, 256 ou 512 Go sont disponibles comme espace de stockage interne.

Il y a aussi de nouvelles informations sur les couleurs: Le Xiaomi Mi 10 Ultra devrait apparaître en noir, argent et avec un couvercle transparent. La société présentera le smartphone anniversaire au public le 11 août 2020 à l’occasion de son 10e anniversaire. Ensuite, nous en saurons également plus sur le prix, qui, selon le co-fondateur de la société Lei Jun, sera également “Premium”.

Un peu plus faible: le Redmi K30 Ultra

Le Xiaomi Mi 10 Ultra sera sans aucun doute la star de l’événement du 11 août. Mais Xiaomi aura probablement plus de surprises en réserve. Par exemple, la société devrait également présenter le Redmi K30 Ultra, qui se caractérise par une caméra pop-up. Ce sera probablement un peu moins haut de gamme que le Mi 10 Ultra: selon 91mobiles, il y a 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 512 Go comme variantes de stockage. Comme toujours, la question reste de savoir si et quand les meilleurs smartphones arriveront également sur le marché local. Au moins pour le Mi 10 Ultra, une version française est probable.