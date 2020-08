Xiaomi Mi 10 Pro Plus: lancement sur le marché dans un proche avenir avec super chargeur

Quand le Xiaomi Mi 10 Pro Plus apparaîtra-t-il? La rumeur bouillonne dès que le nom de la branche Plus du Xiaomi Mi 10 Pro tombe. Il y a apparemment actuellement des indications d’un lancement sur le marché dans un proche avenir. De plus, le smartphone devrait apporter un gadget extraordinaire.

En Chine, un smartphone aurait été certifié, qui pourrait être le Xiaomi Mi 10 Pro Plus, rapporte GizmoChina. Le nom de code de l’appareil doit être “Apollo”. Ce qui est spécial: Le smartphone est vraisemblablement fourni avec un chargeur portant le numéro de modèle «MDY-12-ED» – et qui devrait avoir une puissance de 120 watts.

Batterie pleine en 15 minutes

Cela pourrait faire du Xiaomi Mi 10 Pro Plus le premier smartphone au monde à apporter un chargeur avec cette puissance. La filiale de Vivo IQOO a récemment annoncé qu’un chargeur de 120 watts était prêt pour la production en série. Une vidéo montre comment il charge complètement la batterie d’un smartphone avec 4000 mAh en moins de 15 minutes. Selon Gizmochina, IQOO pourrait encore lancer un smartphone avec le chargeur en août 2020 – une course en tête-à-tête.

Mais le Xiaomi Mi 10 Pro Plus pourrait avoir encore plus de superlatifs. Le smartphone doit avoir un écran avec perforation pour la caméra frontale. L’écran prend également en charge le taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, la caméra principale de “Apollo” pourrait activer un “zoom haute définition”.

Caméra supérieure à bord

Avec sa sortie en février 2020, le Xiaomi Mi 10 Pro a immédiatement couronné le trône de l’appareil photo avec les experts de DxOMark. Cependant, Xiaomi a dû céder cette position de leader à la concurrence peu de temps après: sous la forme du Huawei P40 Pro. En attendant, le Mi 10 Pro a même glissé à la quatrième place. Il est donc fort possible que l’entreprise veuille revenir à la première place avec le modèle Plus.

Le Xiaomi Mi 10 Pro Plus utilise vraisemblablement le Snapdragon 865+ comme lecteur, le meilleur chipset actuel de Qualcomm. On peut se demander à quel prix Xiaomi lancera un tel super produit phare. Le Mi 10 Pro coûte un peu moins de 1000 euros pour la sortie. Espérons que la ramification Plus ne deviendra pas beaucoup plus chère. Si vous recherchez un téléphone Android pas cher, vous pouvez envisager le Xiaomi Redmi Note 8T, par exemple.