Xiaomi Mi 10 Pro Plus: là où le produit phare attirera tout le monde

Cela fait un moment que Xiaomi a lancé son produit phare actuel, le Mi 10 Pro, mais avec le Xiaomi Mi 10 Pro Plus, un nouvel appareil devrait dominer la chaîne alimentaire interne en 2020. Dans une discipline, il sera probablement sans égal dans l’industrie.

Comme l’expert chinois fiable des fuites “Digital Chat Station” spécule sur Weibo, le Xiaomi Mi 10 Pro Plus devrait établir de nouvelles normes en matière de technologies de charge. À la fois filaire et sans fil, il se chargera probablement plus rapidement que tout autre smartphone en 2020.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus: inégalé même sans câble

Il en va de même pour ce que l’on appelle la charge sans fil inversée: le Xiaomi Mi 10 Pro Plus est censé charger d’autres appareils sans fil plus rapidement que l’ensemble de la concurrence. De cette manière, il est généralement possible de fournir d’autres smartphones, mais parfois aussi des écouteurs intra-auriculaires ou des dispositifs portables tels que des smartwatches. Plus vous êtes équipé de gadgets pris en charge, plus vous bénéficierez de la charge sans fil inversée avancée.

À quelle vitesse le Xiaomi Mi 10 Pro Plus peut-il être chargé seul? Selon des rumeurs récentes, Fast Charging pourrait nous attendre avec 120 watts. Une batterie de 4000 mAh serait chargée en 15 minutes environ. Étant donné que le produit phare de Xiaomi est censé apporter une batterie de 4500 mAh, le processus de charge avec 120 watts prendrait probablement un peu plus de temps. Mais c’est le domaine dans lequel nous sommes à l’aise.

Xiaomi se recharge déjà plus vite que la plupart

De nombreux autres fabricants ne peuvent que rêver de tels moments. Apple en tout cas, mais Samsung en est actuellement loin. En revanche, Xiaomi est déjà très bien positionné à cet égard. Le Xiaomi Mi 10 Pro, par exemple, peut être câblé avec une charge de 50 watts, ce qui donne au Galaxy S20 (25 watts) un aspect vraiment vieux, par exemple.

Le modèle standard (Mi 10) fournit également 30 watts de puissance de plus pour la charge que le S20 – même sans câble. Avec le Xiaomi Mi 10 Pro Plus, le fabricant surclassera probablement complètement ses plus gros concurrents pour le moment.