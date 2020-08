Xiaomi Mi 10 Pro : le nouveau flagship killer embarquera un zoom monstrueux

Xiaomi célèbre cette semaine son 10e anniversaire avec le lancement d’un nouveau flagship, qui, selon la rumeur, remporterait la couronne du meilleur téléphone photo Xiaomi du moment grâce à ses capacités photographiques améliorées.

Xiaomi a un grand événement virtuel prévu pour le 11 août en Chine. Entre autres lancements, il y aura la présentation de son flagship pour le second semestre de l’année. Le Mi 10 Pro Plus, comme on le disait auparavant, est maintenant confirmé sous le nom de Xiaomi Mi 10 Ultra dans une image d’accroche de l’entreprise. Le Xiaomi Mi 10 Ultra devrait être une version améliorée du Mi 10 dévoilé en mars. Le plus grand changement viendra probablement des modules caméras et photos.

Le Xiaomi Mi 10 Ultra devrait « choquer » le public https://t.co/Roa02JkceC pic.twitter.com/QAtiAvEjiw — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) August 10, 2020

Un photo phone qui envoi du lourd

Il sera doté d’un important îlot de caméras à l’arrière, avec un total de quatre caméras disposées verticalement. Le point culminant pourrait être une caméra périscopique 120x, qui a fait l’objet d’une fuite par Rodent950 sur Twitter.

Lol it will happen again🤣🤣 pic.twitter.com/Nbi50SvSMC — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 8, 2020

Si c’est vrai, ce téléphone pourrait prendre la couronne pour le plus grand zoom possible sur un smartphone battant des appareils comme le Huawei P40 Pro Plus ou le Samsung Galaxy S20 Ultra. On dit qu’il est associé à un appareil photo principal de 108MP f/1.85, ainsi qu’à un ultra-largeur inconnu et à un téléobjectif plus court. Selon les critères de référence, il sera équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 865, de capacités 5G, de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il y aurait également des variantes plus abordables à partir de 8 Go de RAM.

En termes de design, il y aura au moins deux finitions disponibles au lancement – argent chromé et un faux noir transparent. Les choses ne changeront peut-être pas beaucoup par rapport au Mi 10 à l’avant. Pour le contexte, le Mi 10 avait un écran AMOLED courbé de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Nous espérons qu’une charge plus rapide fera également l’affaire, allant au-delà des 30W que proposait son prédécesseur.

Lors de ce même anniversaire, Xiaomi devrait également dévoiler une nouvelle gamme de téléviseurs OLED Mi, le smartphone phare Redmi K30 Ultra, une nouvelle édition spéciale Redmi Note 8 Pro et d’autres appareils connectés.