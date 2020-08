Xiaomi Mi 10 Pro: la mise à jour vers MIUI 12 est là

Nous vous avons récemment parlé de nos expériences avec MIUI 12. Les propriétaires de Xiaomi Mi 10 Pro peuvent désormais bénéficier de la nouvelle interface utilisateur. La mise à jour est actuellement en cours de déploiement en Europe.

Cela ressort d’un tweet de l’expert en fuite Max Weinbach. Il y écrit que la mise à jour de MIUI 12 a atteint le Xiaomi Mi 10 Pro en Europe. Une capture d’écran des informations système semble le confirmer:

En conséquence, il s’agit de la version globale “stable” de MIUI 12.0.1 – pas une version bêta. La mise à jour ne change apparemment rien dans le système d’exploitation sous l’interface utilisateur: selon le Screnshot, Android 10 fonctionne sur le Xiaomi Mi 10 Pro même après la mise à jour. Le correctif de sécurité reste au statut de juillet 2020.

MIUI 12: également pour le Xiaomi Mi 10?

Tous les utilisateurs n’ont pas déjà reçu la mise à jour de MIUI 12, comme le montrent divers rapports. Dans le même temps, on peut lire que la mise à jour est en partie déjà disponible pour le modèle standard – apparemment depuis quelques jours. Nous ne pouvons ni confirmer ni exclure cela. Comme c’est souvent le cas, le déploiement se fera par vagues. Si votre Xiaomi Mi 10 Pro ne vous propose pas encore la mise à jour vers MIUI 12, vous avez probablement juste besoin d’un peu de patience.

MIUI 12 rend le Xiaomi Mi 10 (Pro) encore meilleur

Max Weinbach a eu des expériences similaires avec MIUI 12 comme nous l’avons fait. Il décrit la mise à jour comme «géniale» et «vraiment géniale». Le Xiaomi Mi 10 Pro réagit plus rapidement et est tout simplement meilleur qu’avant. Il fait également l’éloge des nouvelles animations.

Le modèle standard en profite de la même manière: le Xiaomi Mi 10 fait déjà bonne impression avec MIUI 11 lors de notre test. Après la mise à jour vers MIUI 12, l’expérience utilisateur s’est à nouveau considérablement améliorée. Merci en partie au nouveau tiroir d’applications. Vous pouvez en savoir plus sur les améliorations dans notre pratique détaillée pour MIUI 12.