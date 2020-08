Xiaomi Mi 10 Pro +: dévoilé en août – caméra monstre à bord?

Le dévoilement du Xiaomi Mi 10 Pro + pourrait nous attendre sous peu: à l’occasion de son dixième anniversaire, le constructeur a annoncé un événement pour le 11 août. Il peut également y avoir de nouveaux produits à voir.

Au moins un expert en fuite connu sur Twitter sous le nom de “Digital Chat Station” spécule que le Xiaomi Mi 10 Pro + pourrait en faire partie:

Selon lui, plusieurs smartphones sont sur le point d’être dévoilés. Ne soyez pas surpris: dans ses tweets, le Leaker appelle toujours le Xiaomi Mi 10 Pro + “Super Cup”, ce qui correspond probablement à la traduction d’un nom de code interne Xiaomi.

Xiaomi Mi 10 Pro +: la caméra est-elle vraiment si folle?

On dit que le Xiaomi Mi 10 Pro + marque, entre autres, un appareil photo spécial. Un nouveau capteur d’image de 108 MP et un zoom optique extrêmement puissant sont à l’étude. Ce dernier en particulier devrait prendre beaucoup de place et nécessiter un grand module caméra.

Selon des spéculations récentes, Xiaomi pourrait même surpasser le Samsung Galaxy S20 Ultra à cet égard. Nous espérons que ce n’est qu’un malentendu. Car si l’appareil photo s’avère en fait aussi monstrueux que le suggère le tweet suivant, la limite du bon goût serait probablement finalement dépassée:

Il montre un étui qui devrait être fourni pour un prochain smartphone Xiaomi. L’impression “100x Infinity Zoom” suggère qu’il s’agit d’un étui pour le Xiaomi Mi 10 Pro +. Cependant, il est également concevable qu’il protège un futur smartphone Mi-Mix ou Mi-Note. Bien sûr, il ne peut être exclu que ce soit une blague. L’image est apparue à l’origine sur la plate-forme de microblogging chinoise Weibo.

Un smartphone aux multiples qualités

L’appareil photo est loin d’être la seule raison d’attendre avec impatience le dévoilement du Xiaomi Mi 10 Pro +. Le sur-phare devrait également briller dans d’autres domaines. Les faits saillants présumés incluent également une technologie de charge extrêmement rapide et une fonctionnalité de jeu censée améliorer l’apparence des jeux.