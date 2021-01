Xiaomi Mi 10 Lite vs Xiaomi Mi 10: quel est le meilleur? Ceci est votre comparaison

Y a-t-il autant de différences entre le Xiaomi Mi 10 Lite et le Xiaomi Mi 10? Nous comparons toutes ses caractéristiques pour savoir quel est le meilleur terminal.

C’était en février 2020 quand Xiaomi a dévoilé le Xiaomi Mi 10, un haut de gamme doté de superbes spécifications pour rivaliser avec ses rivaux. Juste deux mois plus tard, nous avons rencontré le Xiaomi Mi 10 Lite, la version allégée du Mi 10 celle de « Lite » en a plutôt peu.

Maintenant, déjà dans une nouvelle année, on compare le Xiaomi Mi 10 et le Xiaomi Mi 10 Lite pour connaître vos points les plus forts et les plus faibles. Design, écran, alimentation, batterie … Quel mobile est le meilleur des deux? Nous allons comparer ses principales caractéristiques afin que vous puissiez spécifier celle qui correspond le mieux à vos besoins personnels.

Comme ce sont des terminaux de gammes différentes, il existe une disparité dans les sections que nous analyserons ci-dessous. Malgré cela, le Mi 10 Lite a aussi beaucoup à dire dans cette bataille, surtout si vous recherchez un téléphone plus abordable que le Xiaomi Mi 10.

Mais nous n’allons pas devancer notre avis final, entrons d’abord dans la liste des caractéristiques des deux terminaux pour faire une comparaison complète entre le Xiaomi M 10 Lite et le Xiaomi Mi 10.

Conception et affichage: les différences commencent

Ces deux modèles du catalogue mobile Xiaomi ils ne sont pas similaires dans la conception. D’une part, le Xiaomi Mi 10 Lite est disponible en blanc, bleu et gris, il a le module de caméra rectangulaire dans la partie supérieure gauche du dos et l’encoche dans la zone centrale de l’écran.

De l’autre côté, nous avons le Xiaomi Mi 10, disponible en or noir, bleu, vert et métallique, il a un module de caméra arrière en ligne et le trou pour la caméra avant est situé dans le coin supérieur gauche. En termes de dimensions, le Xiaomi Mi 10 Lite mesure 74,8 x 163,7 x 7,9 mm, avec un poids de 192 grammes, tandis que le Xiaomi Mi 10 a des dimensions de 162,6 x 74,8 x 8,96 mm, avec un poids de 209 grammes.

On passe à l’écran pour vous dire que le Mi 10 Lite intègre un Panneau AMOLED de 6,57 pouces, avec résolution Full HD + et compatibilité HDR10 +. À cet égard, le Xiaomi Mi 10 a une longueur d’avance, car il a un Panneau Super AMOLED de 6,67 pouces et taux de rafraîchissement de 90 Hz, également avec Full HD + et HDR10 +.

Comme nous l’avons vu dans l’analyse du Xiaomi Mi 10, ses finitions de qualité et son écran Super AMOLED sont deux de ses détails les plus remarquables. Et c’est que, en passant en revue les caractéristiques liées à cette section, il est clair que le Mi 10 a une longueur d’avance sur la concurrence.

Caméras: victoire par victoire pour Mi 10

Si vous prévoyez d’utiliser votre nouveau mobile pour prendre des photos, vous devez porter une attention particulière à cette section. Commençons par le Xiaomi Mi 10, qui dispose d’un système photographique dans lequel le Capteur principal de 108 MP pour caméras arrière et ouverture f / 1.7.

Ce capteur est accompagné de trois autres: Grand angle de 13 mégapixels et ouverture f / 2.4, Macro 2 mégapixels et ouverture f / 2,4, et Capteur de profondeur 2 mégapixels et ouverture f / 2.4. En outre, il dispose de capacités HDR, d’un mode professionnel complet, d’une capture de photos RAW, de filtres en temps réel, d’une intelligence artificielle, d’un mode intelligent automatique et de l’intégration de Google Lens.

Nous ne pouvons pas oublier la caméra frontale pour prendre des selfies, qui se trouve dans l’encoche de l’écran du Xiaomi Mi 10. C’est un Capteur 20 MP, assez de qualité pour prendre de bonnes photos.

L’autre concurrent dans cette bataille, le Mi 10 Lite, équipe quatre caméras sur son dos, avec un Capteur principal 48 MP et ouverture f / 1,79, accompagnée d’un Grand angle de 8 MP et ouverture f / 2.2, Capteur de profondeur 2 MP et ouverture f / 2.4, et Objectif macro 5 MP et ouverture f / 2.4. Devant ce Mi 10 Lite, nous trouvons un caméra frontale unique de 16 MP et ouverture f / 2,5, également de qualité suffisante pour prendre de bons selfies.

Si l’on compare les caméras des deux terminaux, on voit clairement que le Xiaomi Mi 10 gagne la bataille, notamment en intégrant ce capteur principal avancé de 108 MP.

Batterie et performances: mAh et charge rapide pour tous

Nous passons à une nouvelle section dans la comparaison des Xiaomi Mi 10 Lite et Xiaomi Mi 10, celle liée à l’autonomie. Dans ce cas, le Mi 10 Lite a un Batterie de 4160 mAh avec charge rapide de 20 W, un bon réglage pour avoir du courant pendant plusieurs heures sans prendre trop de temps à recharger.

En ce qui concerne le Xiaomi Mi 10, et en tant que bon haut de gamme, il a un Batterie de 4780 mAh avec charge rapide 30 W, charge sans fil 30 W et marche arrière 10 W. En plus d’avoir plus de capacité et une plus grande puissance en termes de charge rapide que le Mi 10 Lite, ce Xiaomi Mi 10 est également supérieur en ayant deux technologies avancées: la charge sans fil et la charge inversée.

Processeur et mémoire: Snapdragon pour les deux

L’une des similitudes que l’on retrouve entre le Xiaomi Mi 10 et sa version raccourcie, le Mi 10 Lite, est que les deux équipent Processeur Qualcomm Snapdragon et arrive avec Android 10. À partir de là, tout est des différences entre les deux frères de la famille Xiaomi.

Le plus avancé des deux puces est le Snapdragon 865 qui monte le Xiaomi Mi 10, un processeur accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne. Après l’avoir testé pendant quelques semaines, nous avons pu voir comment le Mi 10 a le pouvoir de vous ennuyer, vous offrant tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans un mobile de son prix.

Si on passe au Mi 10 Lite, on voit qu’il a un processeur Snapdragon Qualcomm Snapdragon 765G compatible avec les réseaux 5G, plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. De plus, ce mobile est disponible en deux configurations différentes: 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne.

Nous connaissons tous maintenant MIUI, la couche de personnalisation de Xiaomi qui donne à tous ses téléphones une touche distinctive. Alors que le Mi 10 arrive avec MIUI 11, le Mi 10 Lite le fait avec MIUI 10.

Connectivité et autres fonctionnalités

Dans cette section également nous avons trouvé quelques différences entre le Xiaomi Mi 10 et le Xiaomi Mi 10 Lite. D’une part, le frère aîné a WiFi 6, Bluetooth 5.1, aGPS + GLONASS + BDS + GALILEO + QZSS, port IR, USB Type-C, NFC, lecteur d’empreintes digitales à l’écran et double emplacement pour carte SIM. Du côté négatif, il n’a pas de prise casque.

De l’autre côté se trouve le Mi 10 Lite, avec Bluetooth 5.0, NFC, prise casque, USB Type C, aGPS + GLONASS + BDS + GALILEO + QZSS et lecteur d’empreintes digitales à l’écran. A cette occasion, la bataille entre les deux téléphones Xiaomi n’est pas si proche.

Xiaomi Mi 10 Lite vs Xiaomi Mi 10: quel est le meilleur achat?

Le choix entre le Xiaomi Mi 10 et le Xiaomi Mi 10 Lite cela dépendra principalement du budget avec lequel vous faites face à l’achat.

Si vous pouvez vous permettre de dépenser les 600 euros que vaut le Xiaomi Mi 10, n’hésitez pas, car vous obtiendrez un mobile avec un grand écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Snapdragon 865 qui assure puissance d’alésage, appareil photo principal 108 MP pour prendre de superbes photos et une batterie avec une charge rapide, une charge sans fil et une charge sans fil inversée pour charger votre téléphone et même l’utiliser pour charger d’autres appareils.

Si votre budget est inférieur, autour de 400 euros, le Xiaomi Mi 10 Lite est également une excellente option comme nous l’avons vu tout au long de la comparaison. Ceci est confirmé par son écran AMOLED de 6,57 pouces, son remarquable processeur Snapdragon 765G, un système photographique complet et une grande batterie de 4 160 mAh avec une charge rapide de 20 W.

Le Xiaomi Mi 10 Lite et le Xiaomi Mi 10 sont de bons terminaux, mais nous devons garder à l’esprit qu’ils évoluent dans des gammes différentes, donc ils ne sont pas au même niveau en termes de caractéristiques. Evidemment, le Xiaomi Mi 10 est meilleurC’est un haut de gamme contre un milieu de gamme, mais vous devez être celui à analyser de quoi avez-vous besoin dans un téléphone mobile et combien vous pouvez investir dans l’achat.

Ce seront les données que vous devrez utiliser lorsque vous aurez à choisir entre un téléphone ou un autre. Pour finir, on se souvient que le Xiaomi Mi 10 avait un prix de départ de 800 euros, bien qu’il soit possible de l’acheter pour environ 600 euros dans sa version 8 Go + 256 Go. Quant au Xiaomi Mi 10 Lite, il a un prix de lancement de 349 euros, bien qu’il soit courant de le trouver abaissé.

