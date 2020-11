Xiaomi met à jour la liste des mobiles qui recevront Android 11 (comprend Redmi et POCO)

La plupart des utilisateurs mobiles actuels se réjouiront de pouvoir accéder à cette mise à jour, mais beaucoup d’autres seront laissés sans cette possibilité.

La version finale d’Android 11 est disponible depuis quelques semaines et peu à peu les utilisateurs mettent à jour leurs smartphones vers cette nouvelle version tant attendue.

Malheureusement, il existe de nombreux appareils qui ne pourront pas profiter du système d’exploitation renouvelé (ici vous pouvez consulter la liste des téléphones compatibles) et parmi les fans de Xiaomi, ils ont continué à se demander si leurs téléphones passeraient la coupe.

Eh bien, nous avons déjà un liste des téléphones Xiaomi (publié sur la chaîne Telegram Xiaomi & MIUI News) qui recevra dans un proche avenir le mise à jour vers Android 11 et, dans celui-ci, les modèles Redmi et POCO sont également inclus.

Téléphones Xiaomi qui prendront en charge Android 11

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro / Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi-Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9 / Mi 9 Pro / Mi 9 SE / Mi 9 Allumé

Xiaomi CC9 / CC9 édition Meitu

Xiaomi-Mi A3

Xiaomi Mi 10 Ultra

Zoom Xiaomi Mi 10 Jeunesse / Lite

Xiaomi-Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Xiaomi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9T

Téléphones Redmi qui seront mis à jour vers Android 11

Redmi K30 / Redmi K30s / Redmi K20 Pro / K20 Premium

Redmi 10X / 10X Pro

Redmi-Note 9s / Redmi Note 9 Pro (Inde)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro Global

Redmi-9 Global / Redmi 9 Prime

Redmi 9 (Inde)

Redmi-9C / Redmi 9A

Redmi K30 / K30 5G / K30i 5G / Redmi K30 Racing Edition

Redmi K20

Téléphones POCO qui seront mis à jour vers Android 11

Petit C3

Petit X3 NFC

Poco-M2 Pro

Black Shark 2/2 Pro / 3 / 3S / 3 Pro

Petit X2

Le grand absent d’Android 11

Bien que la liste semble longue, la vérité est que Xiaomi a laissé de nombreux modèles dans le pipeline best-sellers qui ne sont pas sortis il y a si longtemps.

Ainsi, on note l’absence d’appareils tels que ceux intégrés dans la série Note 8 et, si l’on remonte un peu plus loin dans le temps, la série Note 7.

