Xiaomi: le prochain smartphone avec une caméra supérieure apparaîtra-t-il bientôt?

De nouveaux smartphones Xiaomi sont en cours d’élaboration: la société chinoise pourrait publier deux nouveaux appareils phares dans un proche avenir. La caractéristique exceptionnelle du produit phare pourrait encore une fois être la caméra – si les rumeurs actuelles se confirmaient.

Le code MIUI 12 contiendrait prétendument plusieurs références aux deux nouveaux smartphones de Xiaomi, rapporte les développeurs XDA. Le fabricant doit développer les appareils sous les noms de code «Gauguin» et «Gauguin Pro». Le smartphone avec le «Pro» dans le nom devrait recevoir un appareil photo d’une résolution de 108 MP. Les utilisateurs de la version standard devront probablement se contenter d’un appareil photo 64 MP.

Appareil photo comme dans le Xiaomi Mi 10 Pro

Pour rappel: Xiaomi a récemment installé un appareil photo de 108 MP dans sa série haut de gamme. Vous pouvez trouver le capteur “Samsung Isocell Bright HMX” dans le Mi 10 Pro. À quel point les photos de cet appareil photo peuvent être impressionnantes, par exemple, dans de mauvaises conditions d’éclairage, ne sont devenues claires qu’à la fin du mois de mai à l’aide d’exemples d’images.

Les nouveaux appareils sont susceptibles de sortir dans le cadre d’une série et pourraient également être équipés de la même manière. Jusqu’à présent, on ne sait pas sous quel nom Xiaomi veut lancer les smartphones. Le matériel comprendrait un chipset Snapdragon de Qualcomm – contrairement au Redmi K30 Ultra, qui devrait utiliser une puce MediaTek.

Date de sortie: incertaine

Il y a une certaine probabilité que Xiaomi commercialise les deux smartphones dans le monde. Le code MIUI 12 contenait des références à trois versions: pour les marchés chinois, indien et international. Cependant, on ne sait pas du tout combien de temps il faudra avant la sortie et à quel point le prix sera élevé.

En attendant, les fabricants ne limitent plus le meilleur équipement aux seuls produits phares. Les composants individuels des meilleurs smartphones sont également de plus en plus courants dans la classe moyenne. Un bon exemple de cela est l’iPhone SE (2020), qui utilise le même chipset que l’iPhone 11. Nous avons rassemblé pour vous un aperçu des modèles Xiaomi actuels dans un aperçu: du smartphone d’entrée de gamme au smartphone haut de gamme.