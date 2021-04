Xiaomi lancera trois nouvelles tablettes et toutes auront un Snapdragon 800

L’un d’eux aura le Snapdragon 860 et les deux autres le Snapdragon 870.

Après la présentation des nouveaux terminaux de la famille Mi 11, le fabricant chinois Xiaomi souhaite réintégrer le marché des tablettes Android avec trois nouveaux Mi Pad qu’ils auront Processeurs de la série Snapdragon 800.

«Enuma», «Elish» et «Nabu» sont les noms de code des nouvelles tablettes Xiaomi

Après la sortie du Xiaomi Mi Pad 4 il y a environ trois ans, le fabricant chinois semblait avoir mis de côté la fabrication de nouveaux modèles de tablettes, mais maintenant, grâce aux gars de Gizmochina, qui font écho à un tweet publié par Xiaomiui, nous savons qu’il prépare le lancement de trois nouveaux modèles Mi Pad.

Dans ce tweet, il est révélé que ces trois nouvelles tablettes ont été divulguées avec les noms de code «Enuma», «Elish» et «Nabu» et avec les numéros de modèle K81, K81A et KL82 respectivement.

Quant aux spécifications de ces nouveaux appareils du géant chinois, tous les trois seront équipés d’un Écran IPS avec une résolution de 2560 x 800 pixels, un Taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 410 nits.

L’un des points forts des nouvelles tablettes Xiaomi est son processeur, car le fabricant chinois s’engage à deux chipsets Snapdragon série 800 Qualcomm pour déplacer le nouveau Mi Pad. Ainsi, le modèle « Nabu » aura un Muflier 860 et les deux autres d’un Muflier 870.

Dans la section photographique, les trois tablettes auront un triple module de caméra arrière, bien que le modèle « Enuma » aura un capteur principal de 48 mégapixels et dans les deux autres ce capteur sera 12 mégapixels.

Ces trois nouvelles tablettes Xiaomi seront lancées sous la marque Mon pad et, au niveau logiciel, ils auront la propre couche de personnalisation du fabricant chinois, MIUI.

Encore On ne sait pas quand les nouvelles tablettes de la marque chinoise seront officiellement présentées ou si elles seront commercialisées en dehors du pays asiatique, mais, d’45Secondes.fr, nous vous tiendrons au courant rapidement de toutes les nouvelles produites.

