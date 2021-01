Xiaomi lance une vidéo promotionnelle où le Mi 11 humilie l’iPhone 12 Pro Max

La firme chinoise cherche à promouvoir son nouveau terminal en comparant la vitesse Wi-Fi des deux smartphones.

Il semble que l’édition soit devenue une mode des vidéos dépréciant la prétendue concurrence. Habituellement, cela vient des fans de la marque, mais cette fois C’était Xiaomi elle-même qui s’est lancé dans des critiques massives avec une composition qui lui est propre plus d’environnements médico-légaux qu’une marque.

Dans la vidéo en question, vous voyez un test de performance entre Xiaomi Mi 11 et iPhone 12 Pro Max pour tester le fonctionnement du Wi-Fi 6 dans les deux terminaux. Le dispositif de la firme chinoise et celui de la société californienne sont connectés au même routeur et les résultats, comment pourrait-il en être autrement, mais la vidéo ne verrait pas la lumière, prouve la supériorité du Mi 11. Mais, évidemment, il y a un truc et cette humiliation recherchée est un truc.

Tout est conçu pour que le Xiaomi « gagne »

Le premier des « trucs » dont nous parlons est que le routeur est de la marque Xiaomi. Nous ne voulons pas dire par là que la marque asiatique a triché, mais nous voulons dire joué à la maison et tout y est plus facile. Plus précisément, le modèle de routeur utilisé pour la vidéo a été le Xiaomi Mi Router AX6000.

Le deuxième avantage pour Xiaomi se trouve dans les normes. Comme on le voit dans la vidéo, le Xiaomi Mi 11 remporte largement la comparaison, doubler même la vitesse Wi-Fi de l’iPhone 12 Pro Max dans l’une des trois comparaisons effectuées. Mais bien sûr, il le fait au prix de prendre en charge un réseau créé à son image et à sa ressemblance par le routeur lui-même grâce au processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888.

Comme expliqué dans Haut débit, le routeur a une modulation en dehors de la norme IEEE 802.11ax du Wi-Fi 6 à laquelle seuls des appareils spécifiques peuvent faire ressortir toutes les performances. Bien sûr, parmi eux se trouve le Xiaomi Mi 11 et non l’iPhone 12 Pro Max. Ainsi, le terminal de la firme chinoise peut utiliser une modulation non réglementée et aussi bande passante irréelle. Parce que? Fondamentalement parce que cela ne peut pas se produire dans les environnements urbains car cela nécessite huit chaînes gratuites en même temps.

Alors oui, le Xiaomi humilie l’iPhone, mais de manière plutôt douteuse.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂