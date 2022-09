Xiaomi lance une version améliorée de sa plus célèbre caméra de surveillance

in

La nouvelle Xaomi Smart Camera 2 AI Enhanced est une version améliorée de l’un des produits les plus populaires de l’entreprise.

Le vaste catalogue de produits Xiaomi vient d’accueillir un nouvelle version de caméra de surveillance le plus populaire que l’entreprise vend aujourd’hui, le Caméra intelligente 2. C’est le modèle appelé Xiaomi Smart Camera 2 Édition Améliorée AIet comme son nom l’indique, c’est un variante mise à jour avec des améliorations, visant à offrir une meilleure qualité d’image grâce à des techniques d’intelligence artificielle et apprentissage automatique.

Bien que, pour l’instant, ne sera vendu qu’en Chine, il est fort probable qu’il finira tôt ou tard par atteindre le reste des régions du monde. Et sinon, ce sera toujours possible s’emparer de lui à travers les magasins d’importation les plus populaires.

Xiaomi Smart Camera 2 AI Enhanced Edition : maintenant avec une meilleure qualité d’image

Le format de la caméra de surveillance n’a pas trop changé par rapport à la version précédente, même si certaines caractéristiques esthétiques sont conservées. Nous continuons à parler d’un caméra avec mécanisme de rotationce qui permet de couvrir un angle de 360 ​​degrés.

Comme nouveautés, certains haut-parleurs améliorés dans sa partie inférieure, qui devrait offrir une meilleure qualité sonore, malgré le fait que la taille de l’appareil photo n’a guère changé. De plus, il a été inclus bouton qui vous permet de passer un appel vocal de l’appareil photo lui-même, dans un nouveau mode conçu principalement pour les enfants.

La le capteur s’est également amélioréet maintenant nous avons 4 mégapixels de résolution capables de capturer vidéo à 2560 x 1440 pixelspropulsé par des techniques d’intelligence artificielle pour offrir un qualité d’image supérieure. Aussi, il maintient la vision nocturne grâce au système infrarouge intégré à l’appareil.

Comme les autres modèles de la marque, le Xiaomi Smart Camera 2 AI Enhanced Edition prend en charge la reconnaissance des personnes, des animaux domestiques et des gestes, ainsi que la détection de visage. Pour l’utiliser, il est nécessaire d’associer la caméra à l’application Xiaomi Home, afin qu’elle puisse faire partie de l’écosystème domotique de l’entreprise.

Leur le prix officiel est de 399 yuans en Chineautour de 57 euros Au changement. Il peut être acheté via la boutique en ligne de la marque et sera bientôt disponible dans les magasins d’importation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂