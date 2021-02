Xiaomi lance un tournevis 16 en 1 ultra-bon marché

Xiaomi, la société qui a gagné le surnom de polyvalence car elle n’arrête pas de lancer des produits de toutes sortes, des téléphones portables aux brosses à dents, possède déjà aussi son propre tournevis, même si en réalité c’est le deuxième qu’elle a lancé sur le marché.

Et ce n’est pas n’importe quel tournevis, car nous parlons aussi d’un produit polyvalent. C’est un tournevis 16 en 1 qui ravira même les plus bricoleurs, et le tout pour un prix plus qu’abordable.

Comme nous l’avons dit, ce n’est pas le premier tournevis Xiaomi, mais la vérité est qu’il est plus ergonomique que son prédécesseur, bien que conserve la forme du tournevis à vie que nous avons à la maison.

Voici le nouveau tournevis Xiaomi 16-en-1

Oui, Xiaomi a lancé une nouvelle version de son tournevis à cliquet compact, avec 16 têtes interchangeables qui le rendent très polyvalent, et Il possède également certaines fonctionnalités qui améliorent la version précédente de cet appareil, Il a un facteur de forme similaire, puisqu’il se compose d’une poignée dans laquelle le moteur est intégré.

Nous vous recommandons | Xiaomi vient de lancer ses propres piles alcalines, 5 fois plus puissantes que les piles normales

Ce manche est fait de nylon et de fibre de carbone avec un toucher mat, ce qui le rend assez léger et agréable à la main, en plus d’avoir un revêtement antidérapant qui nous permet de le saisir plus fermement, ce qui est un grand avantage dans ce type d’appareil.

Avec le tournevis, Xiaomi comprend 8 doubles têtes interchangeables, ainsi qu’un extension pour ces têtes qui permettent à l’appareil d’être un peu plus long afin que nous puissions facilement atteindre des endroits moins accessibles.

https://www.youtube.com/watch?v=t_kx0vJCDuE

Nous vous recommandons | Ce cactus du magasin Xiaomi empêchera les moustiques de vous piquer pour moins de 5 euros

Le tournevis à cliquet Xiaomi, comme la grande majorité de ce type d’appareil, peut à la fois visser et dévisser à votre choix, et dans ce cas, tout ce que vous avez à faire est de faire tourner une roue sur le col du tournevis.

Ce tournevis peut être acheté pour environ 20 euros. Comme d’habitude pour la marque chinoise et ses sous-marques, un prix très compétitif. Cet appareil a été lancé sous la marque Mijia, qui est l’une des filiales de Xiaomi qui s’occupe de produits ménagers et de style de vie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂